Nijlander Arjen Visser slaat dubbelslag tijdens ‘Dirtweekend’

Blauwhuis-Op zondag 1 september vonden de voorlaatste races plaats op Speedway Blauwhuis. Ondanks de dreigende lucht, bleef het op een paar druppen na droog op het circuit. Zo’n 3000 toeschouwers zagen Arjen Visser uit Nijland winnen in de FAC1600. Door het wegvallen van de directe concurrentie in de finale reed hij onbedreigd naar de winst. René Wagenaar uit Sint Jacobiparochie werd tweede. Jeen Piersma uit Witmarsum maakte het podium compleet. Arjen Visser kende een succesvol weekend. Op de zaterdag voorafgaand aan deze zege was hij ook de beste tijdens de autocross in Hallum. Zowel de Hallumer als de Friese autocrossclub kijken terug op een geslaagd dirtweekend dat voor het eerst samen werd georganiseerd.

Uitslagen;

F2 junioren; 1 Jorrit van der Wal, Oudemirdum; 2 Senna Claes, Winsen; 3 Gerke Witteveen, Achlum

F2; 1 Michael Schutter, Noorden; 2 Jarno Emming, Ter Apel; 3 Toon Schut, Dordrecht

F1; 1 Wybe de Vries, Hantumhuizen; 2 Gert-Jan Klok, Berlikum; 3 Stefan de Jong, Pingjum

Rodeo; 1 Stanley Boots, Wervershoof; 2 Kristian Nieboer, Zuidvelde; 3 Jordi ten Kate, Hallum

FAC1600; 1 Arjen Visser, Nijland; 2 René Wagenaar, Sint Jacobiparochie; 3 Jeen Piersma, Witmarssum

Artikel & foto met dank aan Roelof Reitsma