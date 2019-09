Blauwhuis- Gert-Jan Klok uit Berlikum is zondag in Blauwhuis winnaar geworden van de Stockcar Formule 1 bokaal. Klok wist in een felle strijd de winst te pakken. Daarbij liet hij Jacob de Vries uit Blija, Wybe de vries uit Hantum en Pieter Langeveld van Texel achter zich. Zaterdag werd er ook al gecrost in Hallum. Daar werd Jacob de Vries dagwinnaar. In totaal mochten beide wedstrijden rekenen op zo’n 6000 bezoekers.

