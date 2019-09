Geart Jorritsma wint Sneek-Bolsward-Sneek

Sneek- Geart Jorritsma heeft afgelopen zaterdag de jubileumeditie van Sneek-Bolsward-Sneek gewonnen. De run werd voor de vijftigste keer georganiseerd. Vanwege de hitte was het vooral zaak om niet te snel te starten en de krachten goed te verdelen. De eerste kilometers liep Geart meteen al op kop met een viertal lopers in zijn kielzog, in Nijland hing alleen Rob Vijver er nog aan en die moest na zes kilometer Geart ook laten gaan. Daarna werd het een solo race waarbij Geart een voorsprong opbouwde van bijna drie minuten op Willem de Boer. De eindtijd van Geart was 1:07:40. Na vijftig edities de tweede Sneker die Sneek-Bolsward-Sneek heeft gewonnen. Jasper Sierdsma liep de vijf kilometer als haas in 28:04.

Foto: archief