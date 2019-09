Waterpoort Boys verslikt zich bijna

Steenwijk-In de eerste poulewedstrijd van Waterpoort Boys prijkte er tot de slotminuten een 3-3 stand op het bord en hing er tegen vijfdeklasser Steenwijker Boys toch een kleine sensatie in de lucht. Toen stelde de formatie van trainer Janco Croes echter orde op zaken en werd bij wijze van spreken door treffers van Romano Pasveer en Eddy Wiggeman alsnog de overwinning voor poorten van de hel weggesleept.

Croes moest het in Steenwijk zonder sterkhouders als Jordi Heerings, Kevin Kedde en Stefan Kroon doen, maar dat leek zijn ploeg aanvankelijk niet te deren. Door een goal van Robert Minks van wie om onverklaarbare redenen ook nog een prachtige en doeltreffende vrije trap werd afgekeurd, en een eigen doelpunt leidde Waterpoort Boys vlak voor rust namelijk comfortabel met 2-0. Dat comfort werd in de 40ste minuut door de aansluitingstreffer van Lucas Bijlsma opeens een stuk minder.

Niet lang na rust herstelde Richard Hamstra de oude marge van twee treffers weer en leek er opnieuw geen vuiltje aan de lucht. Daarna kwam de thuisclub door treffers van Robin Grasmeijer en Lucas Kloeten echter langszij, waarbij bij één treffer WPB’er Tim van der Werf zeker niet vrijuit ging.

​Vervolgens werd het op de Sneker bank toch een kwestie van billen knijpen en leek Waterpoort Boys zich te gaan verslikken. Leek, want in de 86ste minuut bracht Romano Pasveer met een uitstekende actie en dito doelpunt Waterpoort Boys opnieuw aan de leiding en toen Eddy Wiggeman – normaliter speler van Waterpoort Boys 3 – vier minuten later de 3-5 liet noteren, was de buit definitief binnen. Daar kon vervolgens ook de hernieuwde aansluiting niets meer aan veranderen, want de treffer van Kloeten – zijn tweede van de middag/avond – kwam te laat om de geschrokken Snekers nog schrik aan te jagen..

Die speelden op zich nog niet eens zo slecht. Niettemin scheelde het niet veel, of Waterpoort Boys dat komende zaterdag v.v. Heerenveen za ontvangt, had zich evenals vorig jaar opnieuw in een lager gekwalificeerde tegenstander verslikt.

Bron: https://pengel.weebly.com/