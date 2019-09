Sneek Wit Zwart heeft een kwartier nodig

Sneek- Evenals vorig jaar heeft Sneek Wit Zwart de bekerclash met stadgenoot en tweedeklasser LSC 1890 met ruime cijfers gewonnen. Op Tinga waar het water niet lang na het begin met bakken uit de hemel kwam, was het na een dik kwartier eigenlijk al gedaan en uiteindelijk eindigde de wedstrijd in 6-1 overwinning voor het in de eerste klasse acterende Sneek Wit Zwart.

LSC 1890 kreeg in de openingsfase overigens een behoorlijke mogelijkheid om te scoren, doch Daan Daniëls ging voor eigen eer en glorie, waar een pass op een medespeler waarschijnlijk een betere optie was geweest. Aan de bal was LSC 1890 best wel competitief, maar in een wedstrijd heb je dat ronde ding ook wel eens niet en in die situaties oogden de blauwhemden uiterst kwetsbaar. De drie man sterke technische staf liet het gebeuren en mocht uiteindelijk de handen dichtknijpen dat het telraam – het scorebord functioneerde niet – bij rust niet meer dan een 5-1 voorsprong voor Sneek Wit Zwart aangaf.

Matts Bruining die zich in de openingsfase in een aquarium zonder rotsblokken moet hebben gewaand, profiteerde binnen het kwartier twee keer van de zeeën van ruimte en toen Gerben Visser in minuut 16 de derde treffer voor de thuisclub liet noteren, klonk vanaf de tribune “tien, tien” en was de wedstrijd eigenlijk al geen wedstrijd meer. Vervolgens zorgde Ruben Ybema met een fraaie lob voor de 4-0. Daarbij zag doelman Jesse van Sermondt er niet helemaal lekker uit en die matige actie werd vier minuten later door Rasheed Shakur Postma aan de andere kant gekopieerd, waarna Tom Doldersum naar later bleek de eretreffer tegen de touwen kon jassen.

Postma krijgt volgens horen en zeggen komend seizoen de voorkeur boven Klaas Boersma die de voorbije seizoenen bij Sneek Wit Zwart onder de lat stond. Boersma die na rust als veldspeler voor Martijn Zwaga binnen de lijnen kwam, gaat in januari op wereldreis en om die reden en omdat men niet al te ruim in de veldspelers zit, is tot deze switch besloten. Over besloten gesproken, in minuut 37 besloot Harvey de Boer een aanval over rechts met een loeiharde schuiver waarbij de LSC-goalie volstrekt kansloos was en waarmee hij de ruststand op 5-1 bepaalde.

Na rust was het schouwspel minder aantrekkelijk. Dat kwam enerzijds omdat Sneek Wit Zwart de voet van het gaspedaal haalde en anderzijds, omdat LSC 1890 niet echt bij machte was om iets te creëren. De tweede helft zat dan ook redelijk snel in de kabbelmodus. Op een paar hachelijke momenten na viel er dan ook niet veel meer te beleven en pas in de slotminuten sloeg de vlam weer in de pan. Eerst in negatieve zin want bij zijn tackle op Tom Doldersum ging invaller Fekadu Toussaint behoorlijk over de scheef met als gevolg dat Doldersum geblesseerd uitviel en LSC 1890 met een man minder verder moest. De kwistig met kaarten strooiende “scheids” hield het echter ook deze keer bij geel, waar rood zeker op zijn plaats was geweest.

Niet dat dit veel zou hebben veranderd, want de “homeside” had op dat moment al lang en breed en eigenlijk al na een kwartier de buit binnen en de treffer waarmee Matts Bruining namens het in overtal spelende Sneek Wit Zwart vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd het halve dozijn volmaakte, had dan ook niet veel meer dan statistische waarde.

Aan die statistieken worden komend weekeinde nieuwe cijfers toegevoegd. Komende zaterdag ontvangt LSC 1890 tweedeklasser Nijland en een dag later reist Sneek Wit Zwart naar Anna Paulowna voor de tweestrijd met Kleine Sluis, dat eveneens in de tweede klasse uitkomt.

Sneek Wit Zwart – LSC 1890 6-1 (5-1)

Doelpunten: 1-0 Matts Bruining (6.), 2-0 Bruining (13.), 3-0 Gerben Visser (16.), 4-0 Ruben Ybema (28.), 4-1 Tom Doldersum (32.), 5-1 Harvey de Boer (37.) 6-1 Bruining (85.)

Scheidsrechter: G. Gils

Gele kaart:

Opstelling Sneek Wit Zwart: Rasheed Shakur Postma, Alwin Velds, Sydney Veltkamp, Gustavo van der Veen, Martijn Zwaga (46. Klaas Boersma), Harvey de Boer (78. Fekadu Toussaint), Kees Noordmans, Ruben Ybema, Matts Bruining, Gerben Visser en Leon Faber

Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Floris Bok (63. Steven van der Zee), Bradley Steensma, René Cnossen, Lars Bos, Daan Daniëls (68. Jacco van der Goot), Allard Westerdijk (46. Jari Boorsma), Patrick Zijda, Marco da Silva, Jorn Wester en Tom Doldersum

Foto archief Henk van der Veer

Bron: https://pengel.weebly.com/