Nederlaag Black Boys valt te ruim uit 

Sneek- Voor het eerste sinds lange tijd zat Jappie Booij weer een keer in de dugout van Black Boys, maar de trainer werd na veertig minuten van het bankje naar het strafbankje verwezen. Dat gebeurde nadat arbiter Swart na een overtreding die ruim voor de zestien meter lijn werd begaan, tot ongenoegen van de Zwartjes de bal op de stip deponeerde. Met die strafschop die onberispelijk werd benut, kwam de stand op 0-2 en daarmee werd Black Boys op slag van rust in een lastige positie gemanoeuvreerd.

Die positie was sowieso al lastig, omdat aan de aanvallers Michael Jansen en Alex de Jong wiens snelheidsbegrenzer langzamerhand steeds groter wordt, veel te weinig ondersteuning werd geboden met als gevolg dat beide slechts spaarzaam voor gevaar wist te zorgen. Daarnaast ontbrak de dreiging bij stilstaande situaties, omdat de bal meestal of in de muur, of in de grijpgrage handen van de RKO-doelman eindigde. Het aantal kansen was in de eerste helft dan ook op de vingers van één hand te tellen, al had Alex de Jong na een steekpass van Michael Jansen de gelijkmaker moeten maken.

Die gelijkmaker lag overigens eerder al in het mandje, maar die treffer van de voet van Lars van Dijk kreeg vanwege buitenspel niet de benodigde goedkeuring. De openingstreffer van RKO waarbij de bal na een aanval over veel schijven van dichtbij achter de foutloos spelende doelman Huso Bozkurt werd gewerkt, kreeg dat wel terwijl de situatie toch behoorlijk naar buitenspel rook. Op die voorsprong en op de hiervoor al omschreven tweede treffer viel overigens op dat moment niet veel af te dingen, want de ploeg van voormalig Black Boys-trainer Ed Laagland voetbalde in de eerste helft veel gemakkelijker dan het onrustige Black Boys.

In de rust werd linksback Max Hofstra vervangen door Msokolo Ramazani Dieudonne en schakelde Black Boys van vier-vier-twee over naar drie-vier-drie. De invaller zette bij zijn eerste balcontact met een prima pass Michael Jansen aan het werk. Die aanval stierf echter een vroege dood en even later kwam Lars van Dijk op aangeven van Alex de Jong niet tot een voldragen afronding, waarna diezelfde Van Dijk een voorzet van Justin Wolfswinkel niet lekker op het hoofd kreeg.

Niettemin leek de aansluiting op dat moment een kwestie van tijd, doch uitgerekend in die fase liet Black Boys zich verrassen. Bij een snelle tegenstoot werd de bal vanaf rechts voorgegeven en vervolgens redelijk eenvoudig tegen de touwen gewerkt. Niet veel later werd de achtervolging van Black Boys helemaal een kansloze missie, want nadat de vierde treffer eerst nog vanwege buitenspel werd geannuleerd, lag in minuut 64 de vierde treffer alsnog en deze keer reglementair in het netje.

Dat gezamenlijke eigendom van Waterpoort Boys en Black Boys wilde aan de andere kant maar niet trillen en dat terwijl Black Boys kort daarop via Alex de Jong, Justin Wolfswinkel en Dieudonne één van de mooiste aanvallen van de middag op de mat legde. Daarbij was de inzet van laatstgenoemde echter net niet zuiver genoeg, terwijl het hem ook niet lukte om even later matig uitverdedigen van de zijde van RKO af te straffen. Vervolgens ontbrak bij een combinatie tussen invaller Rui Jorge Kelly en Lars van Dijk andermaal de ultieme beloning en die bleef door een fantastische redding ook uit bij een dito uithaal van Michael Jansen en bij een kopbal van Raymond Abelsma.

Nadien kreeg RKO een paar goede mogelijkheden om de score verder uit te bouwen. Bij de eerste verdween de bal vanaf een meter of acht ruim over en bij de tweede stond het aluminium succes voor de polderbewoners in de weg. Datzelfde aluminium maar dan aan de andere kant, voorkwam dat een inzet van Harry Terpstra de eretreffer opleverde. Die kwam seconden later ook bij de rebound van Kewin de Jong niet tot stand en kort daarop had de doelman van RKO bij een inzet van Raymond Abelsma het antwoord paraat, terwijl de gasten in “the dying seconds of the game” nog een 100% kans lieten liggen.

Derhalve bleef het bij 0-4 en die uitslag viel gelet op de tweede helft waarin Black Boys een aantal goede momenten kende en een aantal mogelijkheden onbenut liet, toch een tikkeltje te ruim uit. Dat neemt echter niet weg dat plaatsing voor de KO-fase na deze nederlaag voor de Snekers die komende zondag bij Blauwhuis op bezoek gaan, een lastige zo niet onmogelijke opgave wordt.

Black Boys – R.K.O. 0-4 (0-2)

Doelpunten: 0-1 (15.), 0-2 (39.-pen), 0-3 (64.), 0-4 (73.)

Scheidsrechter: D. Swart

Gele kaart:

Rode kaart: Jappie Booij (Black Boys)

Opstelling Black Boys: Huso Bozkurt, Max Hofstra (46. Msokolo Ramazani Dieudonne), Arjen Brinksma, Kewin de Jong, Richard Nieuwland, Lars van Dijk, Raymond Abelsma, Harry Terpstra, Justin Wolfswinkel (82. Dennis Kempen), Michael Jansen en Alex de Jong (76. Rui Jorge Kelly)

Bron: https://pengel.weebly.com