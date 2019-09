Marrit Jasper met volleybalsters naar kwartfinale Europees Kampioenschap

Boedapest – De Nederlandse volleybalvrouwen, met Marrit Jasper uit Sneek, hebben de kwartfinale gehaald op het Europees kampioenschap in Hongarije. In de achtste finale was Nederland met 25-21, 25-23 en 25-12 te sterk voor Griekenland. Jasper kwam een paar punten in actie in het duel.

Griekenland is de nummer 46 van de wereld maar kon toch aardig meekomen met Oranje. Een écht gevaar werd de ploeg niet voor Marrit Jasper en de andere Oranje vrouwen.

De tegenstander in de kwartfinale komt uit het duel tussen Turkije en Kroatië. De kwartfinale wordt woensdag gespeeld, hoe laat is nog niet bekend. De afgelopen twee EK’s pakte Nederland het zilver.

Bron: https://www.omropfryslan.nl