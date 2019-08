Sneek Wit Zwart ZM wint met 1-5 eerste bekerduel van HJSC

Hommerts- Sneek Wit Zwart ZM heeft het eerste klusje geklaard. De kersverse derdeklasser was in Hommerts dankzij treffers van in alfabetische volgorde Geart Hiemstra, Joey Huitema Kevin Huitema (2x)en Justin Rienks met 5-1 te sterk voor de al even verse vierdeklasser HJSC. Daar zag het overigens lang niet naar uit, want het duurde dik twintig minuten aleer de wit-zwarten de eerste bres wisten te slaan en vervolgens bijna veertig minuten, aleer treffer nummer twee op het bord verscheen.



Voordat de openingstreffer was de grootste kans misschien wel voor HJSC, maar na een snelle counter voorkwam doelman Adriaan Tabbers bij een één op één-situatie dat de thuisclub als eerste de bordjes verhing. Daarna zorgden vooral de gebroeders Huitema en Joey Westerhof voor de nodige dreiging, waarna de arbiter van dienst bij een lage voorzet van Jesse Lee Staalsmid de bal vanwege hands op de stip deponeerde en Kevin Huitema vanaf elf meter het ijs brak. Die breuk had vervolgens nog groter uit kunnen vallen, maar Joey Huitema kwam net na een prima voorbereidend werk Joey Westerhof en Thijs Goes net een teenlengte tekort. Diezelfde Goes verspeelde in de blessuretijd van de eerste helft de bal en daarmee dwong hij doelman Tabbers tot een redding, waarna de rebound naast het doel belandde. Dat was even daarvoor ook het eindstation, toen Justin Boomsma namens de thuisclub eindelijk weer eens een doelpoging ondernam.



Niet lang na de wisseling van speelhelft claimde Sneek Wit Zwart ZM opnieuw een strafschop, toen de bal naar hun oordeel met de hand van de lijn werd gehaald. De man in het zwart zag er niets in en zag vervolgens wel, dat Justin Rienks na een uur spelen uit een corner de tweede Sneker treffer over de lijn werkte. Nog geen minuut later was het opnieuw raak, toen de bal na een goed lopende aanval en na een voorzet van Joey Huitema door een speler van HJSC over de eigen doellijn werd gewerkt.

Over eigen doelpunt gesproken. Met nog iets meer dan een kwartier op de klok pakte doelman Tabbers een terugspeelbal in de handen en uit de toegekende vrije trap verdween de bal via de inmiddels ingevallen Patrick Altenburg in het Sneek-doel (1-3). Het antwoord uit de Waterpoortstad liet echter niet lang op zich wachten, want een paar minuten later, toen een andere invaller i.c. Geart Hiemstra de bal vanuit een moeilijke hoek in de goal schoof.

Daarmee was de oude marge weer hersteld en die marge werd tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd nog verder uitgebouwd. Na een aanval over rechts belandde de bal bij Kevin Huitema die vanaf de rand van de zestien met een inzet in de korte hoek voor het slotakkoord tekende. Dat akkoord had vervolgens ook nog op naam van Freerk de Jong de boeken in kunnen gaan, doch “Frommel” werd op zijn weg onreglementair gestuit, waarna de toegekende vrije trap van Hiemstra ruim over de HJSC-veste verdween.



H.J.S.C. – Sneek Wit Zwart ZM 1-5 (0-1)

Doelpunten: 0-1 Kevin Huitema (22.-pen.), 0-2 Justin Rienks (60.), 0-3 e.d. (61.), 1-3 Patrick Altenburg (74.-e.d.), 1-4 Geart Hiemstra (76.), 1-5 Kevin Huitema (80.)

Scheidsrechter: A. Bijker

Gele kaart:

Opstelling Sneek Wit Zwart ZM: Adriaan Tabbers, Justin Rienks, Thijs Goes (53. Tjardo de Graaf), Joris Speelman, Joey Westerhof, Daniël Bennik, Kevin Huitema, Jesse Lee Staalsmid, Patrick Veenstra (71. Geart Hiemstra) en Joey Huitema (62. Patrick Altenburg)

Foto’s Henk van der Veer

Bron: https://pengel.weebly.com/