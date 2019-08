Oranje Leeuwinnen beginnen EK-kwalificatie met dikke overwinning

Talinn – De Oranje Leeuwinnen van bondscoach Sarina Wiegman de kwalificatie voor het EK goed begonnen. In Talinn werd het 7-0 tegen Estland. Sherida Spitse uit Sneek scoorde twee keer, beide keren uit de vrije trap.

Het Nederlands elftal speelde in juli nog voor bijna 60.000 toeschouwers in de WK-finale in Lyon. Tegen Estland waren de tribunes bijna leeg. Estland kon het in de eerste helft lang op 0-0 houden, maar Vivianne Miedema maakte er na een halfuur spelen 1-0 van. Daarna was het gedaan met het verzet van de thuisploeg.

Oranje heeft makkelijke avond

Jill Roord maakte er drie minuten later 2-0 van. Net voor de rust maakte Sherida Spitse er uit een vrije trap 3-0 van. Vijf minuten na de rust was het weer Spitse die een vrije trap binnen schoot. Daarna liep Nederland door goals van Miedema, Bloodworth en Ellen Janssen verder uit.

Het team van bondscoach Sarina Wiegman speelt dinsdag de tweede kwalificatiewedstrijd. In het Abe Lenstra Stadion is Turkije dan de tegenstander.

Bron: https://www.omropfryslan.nl

Foto: KNVB