Friezen pakken geen titel op NK Fierljeppen

Zegveld- De Friese fierljeppers hebben zaterdagmiddag geen titel gepakt op het NK Fierljeppen in Zegveld. Alle titels gingen naar ljeppers van buiten de provincie. Femke Rispens, die in Groningen woont, was het enige lid van het Frysk Ljeppers Boun die een titel pakte.

De titel bij de mannen ging naar Rian Baas uit Utrecht. Hij sprong in zijn tweede sprong naar 21.27 meter. Daarmee was hij de enige ljepper boven de 21 meter. De andere ljeppers kwamen daar in het vervolg van de wedstrijd niet meer aan. De tweede plaats was voor de grote favoriet Jaco de Groot (20.93), derde werd Wilco van Amerongen (20.48). De beste Fries was Freark Kramer uit It Heidenskip, die naar 20.23 ljepte.

Bij de vrouwen was Marrit van der Wal uit It Heidenskip de grote favoriet. Een paar weken geleden sprong zij nog een wereldrecord. Zaterdag kwam zij een beetje teleurstellend niet verder dan de derde plaats met 15.96 meter. De winst ging naar Wendy Helmes (16.43), zilver was voor Dymphie Baas (16.21).

Meisje uit Groningen houdt Friese eer hoog

Bij de junioren moest Wietse Nauta uit IJlst de eerste plaats aan Reinier Overbeek laten. Nauta sprong met zijn laatste sprong naar 20.37 meter, maar dat was net niet genoeg om over de 20.45 van Overbeek te gaan. De derde plaats ging naar Daniel Cluistra, die niet verder kwam dan 18.71.

Bij de jongens ging de winst naar Roy Velis (18.50). Hij sprong verder dan Rutger Haanstra uit It Heidenskip (18.10) en Peter Faber (17.99).

De enige titel voor het Frysk ljeppersboun was voor Femke Rispens, die in het Groninger Niehove woont. Met 15.07 sprong zij verder dan Suzanne Mulder (14.79) en Lisse van der Knaap uit IJlst (14.49).

Bron: https://www.omropfryslan.nl/

Foto: archief GrootSneek