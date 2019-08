Formule 2 race op Spa-Francorschamps gestaakt na zwaar ongeluk

Spa – De Formule 2 race op het circuit van Spa-Francorchamps in België is zaterdagmiddag gestaakt na een zwaar ongeluk. In de tweede ronde was er een grote crash in de wedstrijd. Op dat moment ging Nyck de Vries van Uitwellingerga aan de leiding in de race.

De auto’s van de Amerikaan Juan Manuel Correa en Anthoine Hubert crashten hard. De auto van Hubert brak daarbij doormidden, terwijl de auto van Correa ondersteboven op het asfalt belandde. Het is niet bekend hoe het met beide coureurs gaat.

De organisatie van de Formule 2 heeft bekend gemaakt dat er geen herstart van de race komt. Het is nog niet bekend of de sprintrace van zondagmiddag wel doorgaat.

Bron: https://www.omropfryslan.nl