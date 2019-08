Grote finales op Speedway Blauwhuis

Blauwhuis- Op zondag 1 september staat er een programma vol met autosport klaar op Speedway Blauwhuis. Deze dag staat in het teken van de tiende editie van de Stockcar F2 Supercup. Uit het binnen- en buitenland staan er deelnemers aan de start. Vorig jaar won Joshua Coleman uit Engeland. Aanstaande zondag gaan de Nederlanders er alles aan doen om deze titel terug te winnen.

De dag wordt afgesloten met de Stockcar F1 bokaal. De coureurs strijden om de hoofdprijs van 1000,- euro. Nieuw dit jaar, is dat deze titel verreden wordt over twee dagen. Op zaterdag 31 augustus staat namelijk de grote prijs van Hallum op de agenda. Dit is de eerste dag van de Stockcar F1 bokaal. Hier kunnen al punten gescoord worden. Naast deze afsluiter van de dag, rijdt de Stockcar F1 klasse ook nog een reguliere finale. Dubbel zoveel spanning.

Dankzij de samenwerking met de Hallumer Autocross Club, strijden de coureurs in de FAC1600, Rodeo en Junioren F2 in twee dagen om de eerste prijs in het ‘Dirtweekend.’ Ook hier wordt er gestreden om een flink gevulde prijzenpot.

Omdat het circuit aangelegd is in een ovaal, zijn de races goed te volgen. Bovendien zorgen de tribunes voor zicht rondom. De autoraces in Blauwhuis zijn een gezellige dag voor jong en oud. De aanvang is om 11.30 aan de Remswerderleane 1b.