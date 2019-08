Bekerdroom ONS Sneek eindigt in Heemskerk

Heemskerk-Daar waar Ajax niet veel verderop er wel in slaagde om de bolletjes van de Champions League te bereiken, is ONS Sneek er niet in geslaagd om een plek in de kokertjes voor de tweede “qualy” van de KNVB Beker te veroveren. In Heemskerk bleef de ploeg van trainer Paul Raveneau evenals afgelopen zaterdag droog staan, terwijl tegenstander ADO ’20 drie keer het net wist te vinden.

De eerste van die drie treffers viel al na vijf minuten. Nadat Rick Neele met een bal in het zijnet de eerste waarschuwing had afgegeven, mocht Read Mezraku van dichtbij de bal tegen de touwen werken. Ruim tien minuten later ontsnapte ONS aan een grotere achterstand, toen Luc Schuffelen uit een corner vrij mocht inkoppen en zijn koala maar net het door Barry Ditewig verdedigde doel miste.

Na die narrow escape kwamen de Snekers wat beter in de wedstrijd. Dat resulteerde na een klein half uur in een goede mogelijkheid voor Jan Dommerholt, doch de jonge aanvaller gleed de bal langs de voor hem verkeerde kant van de paal. Diezelfde Dommerholt kreeg op slag van rust opnieuw een kans om de oranjehemden naast de gastheren te brengen, maar deze keer schoot hij het gespikkelde monster recht in de handen van doelman Mats van der Wijst.

​Kort na rust leek ONS andermaal op weg naar de gelijkmaker. Sem Kroon voorkwam met een goede ingreep echter dat Jelle de Graaf die later door Tyson dos Santos werd afgelost, gevaarlijk kon worden. Over aflossing gesproken, in de 62ste minuut kwam Maurizio Brenna bij ADO ’20 voor Mick Christophersen binnen de lijnen en bij zo’n beetje zijn eerste balcontact liet hij met een afstandsschot doelman Ditewig deze avond voor de tweede keer vissen.

Daarmee was de wedstrijd beslist en ONS kwam in het vervolg dan ook niet niet meer in de buurt van een beter resultaat, al probeerde de voor Wesley Tankink in de ploeg gekomen Ruendel Martina de arbiter nog tot een “pengel” te verleiden, iets wat hem op geel kwam te staan. Twee minuten na die schwalbe bracht Meraj Allahdad de 3-0 op het scorebord en daarmee gooide hij niet alleen wedstrijd die eigenlijk al beslist was, in het slot maar maakte hij ook een einde aan de Sneker bekerdroom.

​De brigade uit de Waterpoortstad kan zich nu volledig op de competitie richten. Daarvoor hoeft ONS komende zaterdag niet op te draven. In verband met het oneven aantal ploegen in de derde divisie genieten de Snekers namelijk van een vrij weekeinde. Eerst op 7 september staat de volgende competitiewedstrijd op de rol, wanneer SteDoCo op bezoek komt.

Opstelling ONS Sneek: Barry Ditewig, Oege Sietse van Lingen, Nick Kuipers, Denzel Prijor, Jordy den Hoedt (77. Tom Arissen), Wesley Tankink (78. Ruendel Martina), Nick Burger, Han van Dijk, Jelle de Graaf (66. Tyson dos Santos), Sam Crowther en Jan Dommerholt

Foto: cvv O.N.S. Sneek

Bron: https://pengel.weebly.com