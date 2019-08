Roverspôlerace Oudega

Oudega- Oudega (SWF) stond afgelopen weekend in het teken van de watersport. Op de meren rondom het watersportdorp werden zeil- en roeiwedstrijden gehouden, waardoor het op de vaak rustige Aldegeaster Brekken zaterdag druk bevolkt was.

In optimale weersomstandigheden werd er door pramen en larken wedstrijd gezeild en bovendien vond de allereerste Oudegaaster roeisloepenrace plaats. De roeiwedstrijd werd georganiseerd ter ere van het twintigjarig jubileum van sloeproeivereniging De Aldegeaster Skomskowers. Deze Roverspôlerace voerde langs het wedstrijdveld van pramen en larken, over de Aldegeaster Brekken, de Bombrekken, de Vlakke Brekken, het Ringwiel en it Hop. Dwars door natuurgebied en met een verrassingen onderweg als menselijke wilde ganzen en jeugdige rovers met waterpistolen.

De roeiwedstrijd was bedoeld voor Friese verenigingen en bovendien waren enkele St. Ayles Skiffs uit Nijkerk en Woudrichem aanwezig. Van dit type heeft de vereniging momenteel zelf ook een sloep in aanbouw. 17 teams verschenen aan de start. De eerste prijs bij de dames werd gewonnen door De IJsselmeerminnen in de Lyts Frisia. De eerste prijs bij de mannen was verrassend genoeg voor de Aldegeaster Skomskowers zelf. Bij de St Ayles Skiffs ging de winst naar De Liefde uit Nijkerk, die twee gelegenheidsteams van Skomskowers achter zich wist te laten.

De zeilwedstrijd voor pramen en larken, met de titel De Slach om Aldegea, wordt jaarlijks georganiseerd door de plaatselijke zeilcommissie. De eerste prijs bij de ‘Fryske boerepreammen’ ging met Erik Jansma mee naar huis en de eerste prijs onder de ‘nije sylpreammen’ werd gewonnen door Floris Kooistra. Na afloop van de wedstrijden was er voor alle roeiers en zeilers gerookte paling en werd er nog lang nagepraat over de wedstrijden en teruggeblikt op 20 jaar Skomskowers.

Sloeproeivereniging De Aldegeaster Skomskowers is opgericht in 1999 toen een zwaar verwaarloosde Urker reddingssloep werd omgetoverd tot wedstrijdroeisloep. In 2008 volgde de aanschaf van een zespersoons reddingssloep aan en dit jaar wordt de vloot uitgebreid met een ranke vierpersoons St Ayles Skiff. Momenteel telt de vereniging zo’n 55 leden, verdeeld over diverse dames- en herenteams, op zowel recreatief- als wedstrijdniveau.

Vereniging de Fryske Boerepream organiseert jaarlijks vijf wedstrijdweekenden, waaronder een in Oudega. De vloot telt inmiddels 40 boerenpramen. Bovendien is er een eenheidsklasse ‘nije sylpreammen’ met zo’n 21 pramen. De Larkenclub sluit voor hun ‘oud-hout’ wedstrijd jaarlijks aan bij de Slach om Aldegea.