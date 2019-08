De bal rolt weer …. voorbeschouwing 31 augustus en 1 september 2019

Sneek- ONS Sneek kreeg afgelopen zaterdag van het (ver)sterk(t)e Jong Almere City FC klop. Het meedoen van een aantal spelers uit het A-kader van de Almeerder club deed bij de voorzitter van de TC van de Snekers de wenkbrauwen fronsen, al zal de door hem veronderstelde competitievervalsing uiteindelijk wel meevallen. Niet al die spelers zijn na zeven duels – en sommige mogelijk het hele seizoen niet – al “vastgespeeld” en dus zullen er ook na speelronde zeven clubs zijn, die een deel van het A-kader tegenover zich vinden.

De wenkbrauwen van technische preses van ONS blijven overigens zaterdag naar verwachting in de normale stand, want de jeugdige ploeg van trainer Paul Raveneau die vanavond voor de KNVB Beker tegen ADO ’20 aantreedt, geniet vanwege het oneven aantal clubs in de derde divisie van een vrije dag. ​De andere Sneker clubs komen wel in actie en beginnen met de eerste bekerwedstrijd aan het echte werk. Daarbij wordt de mooiste wedstrijd op sportpark Tinga afgewerkt, want daar nemen met Sneek Wit Zwart en LSC 1890 twee clubs uit de Waterpoortstad het tegen elkaar op. Daarvoor komen Sneek Wit Zwart ZM en Waterpoort Boys in actie en wel bij resp. HJSC en Steenwijker Boys, terwijl Black Boys een dag later op het Schuttersveld tegen RKO het eerste officiële duel afwerkt.

Sneek Wit Zwart – LSC 1890

​Zaterdag 31 augustus 2019 – 19.30 uur

Sportpark Tinga – Sneek

In tegenstelling tot vorig seizoen toen alles zeer “smooth” verliep, was de voorbereiding van Sneek Wit Zwart er dit jaar één met personele problemen. Zo moest trainer Germ de Jong vanwege blessures één keer een beroep op de al gestopte Joram Smits doen en was de club in aanloop naar de reprise van het bekerduel met LSC 1890 verder genoodzaakt om (delen van) het oefenprogramma te schrappen c.q. te wijzigen.

Daar waar Sneek Wit Zwart vorig seizoen in de voorbereiding en in de beker de overwinningen aan elkaar reeg, waren de optredens in deze periode nog niet echt overtuigend. Tegen derdeklasser KGB uit Bovenkarspel werd nog wel met 3-1 gewonnen, maar vervolgens waren fusieclub FC Burgum (1-4) en SC Leovardia (0-2) te sterk voor het gekortwiekte Sneek Wit Zwart. Gisteravond was het resultaat in de laatste test tegen Balk (2-1 winst) weliswaar beter, maar hield het voetballend opnieuw niet over en dat zal met het naderen van het echte werk aan de Molenkrite toch wel een beetje voor zorgen zorgen.

Die zorgen schijnen overigens verder te reiken dan alleen de A-selectie. In “het wereldje” circuleren namelijk geruchten dat de belangstelling om voor het tweede elftal uit te komen ook niet overloopt. Dat elftal werd zoals eerder al werd gemeld, uit de reguliere competitie teruggetrokken en moet met ingang van dit seizoen op vrijdagavond met Alcides, Emmen en SVBO aan de nieuw gevormde regiocup-competitie gaan deelnemen.

Bij opponent LSC 1890 dat een paar weken later met de voorbereiding begon, waren de troepen ook nog niet compleet. Zo waren o.a. Marco Ahmed en Jacco van der Goot nog niet van de partij. Niettemin had men aan de Leeuwarderweg geen gebrek aan personeel en bood men met de wel beschikbare manschappen in het eerste oefenduel eersteklasser Heerenveen goed partij. Twee dagen later werd derdeklasser Scharnegoutum ’70 met ruim verschil verslagen en afgelopen zaterdag liet men tegen Sneek Wit Zwart ZM onder het spiedend oog van André Semplonius (assistent-trainer van de zondagtak van Sneek Wit Zwart) een behoorlijke indruk achter.

Of die indruk die mede door het goede werk van Daan Daniëls, Tom Doldersum en Maarten Kingma tot stand kwam, sterk genoeg is om zaterdag kans te maken, is een lastige vraag. Vorig seizoen was dat niet het geval, want toen bleek Sneek Wit Zwart een klein maatje te groot. Nadat Gerben Visser de wit-zwarte brigade op voorsprong had gezet, zorgde Patrick Zijda voor de gelijkmaker. Vervolgens liepen de bewoners van Tinga door drie treffers van Visser en twee van Tarik Bourakba echter uit naar 1-6, waarna Floris Bok die afgelopen zaterdag ontbrak, namens “the Blues” vanaf elf meter de pijn iets verzachtte.

Met die overwinning zette Sneek Wit Zwart toen een reuzenstap richting de KO-fase, terwijl de rol van LSC 1890 eigenlijk meteen was uitgespeeld, al had men in theorie nog een klein kansje om zich te plaatsen. Die kans lijkt nu op papier groter want naast “de grote broer” ontmoeten de blauwhemden met Kleine Sluis uit Anna Paulowna en Nijland twee opponenten die op hetzelfde niveau acteren. Bovendien was het spel van de ploeg van De Jong zoals hiervoor al werd aangestipt, tot nu toe niet echt wervelend. Hoewel zijn ploeg nog altijd als favoriet moet worden bestempeld, zou de reprise van het bekerduel van vorig jaar zich daardoor wel eens meer op ooghoogte kunnen voltrekken en ….. wellicht weet het talentvolle LSC 1890 daarbij van de mindere vorm bij Sneek Wit Zwart te profiteren.

HJSC – Sneek Wit Zwart ZM

Zaterdag 31 augustus 2019 – 14.30 uur

​Sportpark Oan It Far – Hommerts

De “loting” was Sneek Wit Zwart ZM qua reisafstand in ieder geval gunstig gezind. De kersverse derdeklasser treft in de poulefase met in alfabetische volgorde HJSC, IJVC en ONS Sneek louter en alleen tegenstanders uit het reservaat “Groot Sneek” en de eerste krachtmeting voert jet keurkorps van trainer Niels Boot zaterdag naar Hommerts.

Nadat men lang verstoken bleef van eremetaal, haalde HJSC afgelopen seizoen de schaal naar sportpark Oan It Far. Hoewel men in het lintdorp na de nederlaag tegen SVBS ’77 en na het doelpuntrijke gelijkspel tegen Steenwijker Boys nog even de “bibbers” kreeg, kon de platte kar op 18 mei van dit jaar na 22 lange jaren dan toch eindelijk van stal worden gehaald.

​De club uit Hommerts-Jutrijp werd in 1947 opgericht en droeg bijna dezelfde kleuren als de Duitse cultclub FC Sankt Pauli. Uiteindelijk koos men uit praktische overwegingen voor groen-wit en in dat tenue beleefde men aan het eind van de zestiger/begin zeventiger jaren sportieve hoogtijdagen. Toen kwam de Hommerts Jutrijper Sport Combinatie namelijk in de derde klasse – het hoogste niveau in de ruim 70-jarige historie – uit en legde men gerenommeerde tegenstanders als ONS Sneek het vuur na aan de schenen.

Aan het eind van het seizoen 1971-1972 degradeerde men naar de vierde klasse en vier seizoenen later moest de hoofdmacht opnieuw een stap terug doen. Het verblijf in de toen nog bestaande FVB duurde echter maar één seizoen, waarna men de “struggle for life” in de vierde klasse drie jaar lang volhield. Vervolgens daalde men af naar de tweede klasse van de “onderafdeling” waarna men in de nieuwe competitie-opzet heen en weer pendelde tussen de vijfde en de destijds eveneens nog bestaande zesde klasse. Na afschaffing van laatstgenoemde afdeling, was de vijfde klasse het werkterrein zulks met uitzondering van het seizoen 2012-2013 toen HJSC een jaar lang aan “het grote werk” rook. Dat werk staat na de titel van vorig seizoen de komende tien maanden dus opnieuw op de affiches.

Op de eerste van die aanplakbiljetten wordt zoals hiervoor al werd vermeld, de naam van Sneek Wit Zwart ZM gedrukt. Bij de meest recente confrontaties tussen beide ploegen won HJSC één keer en waren de Snekers drie keer te sterk voor de Combinatie, al ging het de laatste keer Oan It Far niet bepaald van een leien dakje en stelde men toen pas in de slotminuut door een doelpunt van Freerk de Jong de zege definitief veilig. De stugge ploeg van trainer Broer Wiebe de Ringh die in de voorbereiding zowel van Mulier, Bergen als Heeg verloor, verkocht bij die gelegenheid de huid duur en dat zal komende zaterdag naar verwachting niet anders zijn.

Dat neemt niet weg dat de “Snitsers” als favoriet de altijd tot in de puntjes verzorgde wei in Hommerts zullen betreden. Daarbij “Bomber” Tim Posthuma volgens onze informatie vanwege liesklachten toekijken, terwijl achter de namen van Joey Huitema en Marcel van der Meulen – beide vielen afgelopen zaterdag onder het toeziend oog van HJSC-voorzitter Piet Jan Nauta uit – nog een vraagteken staat. Dat neemt niet weg dat Sneek Wit Zwart ZM normaliter en zeker als men de stijgende lijn uit de eerste 35 minuten tegen LSC 1890 weet door te trekken, in staat moet zijn om de eerste horde op weg naar de KO-fase te nemen.

Steenwijker Boys – Waterpoort Boys

Zaterdag 31 augustus 2019 – 17.00 uur

Sportpark De Koperberg – Steenwijk

Waterpoort Boys dat in de voorbereiding tegen Makkum oefende en afgelopen zaterdag in Leeuwarden aan het Open Leeuwarder Kampioenschap deelnam, begint zaterdag laat in de middag in Steenwijk aan de poulefase van de beker. Aan de Parallelweg vergelijkt men dan vanaf 17.00 uur de krachten met het zaterdagteam van Steenwijker Boys.

Steenwijker Boys dat in 1947 het levenslicht zag, is de derde en kleinste club van Steenwijk. De club beschikt louter en alleen over senioren en kwam bij de heren tot voor kort alleen op zondag binnen de lijnen. Sinds het seizoen 2018-2019 speelt de club die toch een beetje in de schaduw van buurman d’Olde Veste ’54 en van het iets verderop gehuisveste v.v. Steenwijk acteert, met één team echter ook prestatievoetbal op “sneon”. Dat “nieuwe” team eindigde vorig seizoen bij het debuut in de vijfde klasse met 26 punten uit 20 duels als nummer acht en daarmee als “hekkensluiter” van de middenmoot. Daarmee bleef men toen de zwakke broeders ruim voor, maar aan de andere kant ook ver verwijderd van het prijzenfestival, al werd het verrassende gelijkspel tegen de latere kampioen HJSC op de Koperberg misschien wel als eremetaal opgevat.

Het niet al te uitbundige rapport van Steenwijker Boys leidt op de gele zijde van het Schuttersveld wellicht tot de gedachte, dat het moet kunnen. Dat zou best eens een grove misvatting kunnen zijn, want wedstrijden tegen lager gekwalificeerde tegenstanders zijn a. zelden “a piece of cake” en b. Waterpoort Boys verslikte zich eerder ook al eens in een tegenstander uit de kelderklasse. Vorig seizoen wist men in de eerste poulewedstrijd ondanks een groot overwicht namelijk WWS niet van zich af te schudden.

Die halve uitglijder leidde toen het einde van het bekeravontuur van de Snekers in, zoals de poulefase veelal het eindstation was. Slechts een enkele keer haalde men de KO-fase en de annalen van de Wéé Péé Béé zijn voor wat betreft de beker dan ook niet gelardeerd met veel hoogtepunten. Alleen in het seizoen 2016-2017 deed men van zich spreken, want toen reikte de hoofdmacht tot de laatste zestien, waarna men al is dat puur toeval, een goeie honderd meter verderop tegen het al genoemde d’Olde Veste ’54 zijn Waterloo vond.

Dat laatste zou ook nu zo maar kunnen, want Waterpoort Boys steekt momenteel zo bleek tegen Makkum en bij het Open Leeuwarder Kampioenschap, nog niet in een blakende vorm. Het voetbal op zowel De Braak als op De Magere Weide was ronduit mager en schoot in ieder geval in Leeuwarden tekort om opponenten van gelijk of lager niveau van het lijf te houden. Waterpoort Boys zal zaterdag dan ook beter voor de dag moeten komen dan in de tot nu toe gespeelde oefenpotjes. Anders is het niet ondenkbaar dat de oude vestingstad opnieuw een onneembaar bolwerk wordt en dat het bekeravontuur van Waterpoort Boys evenals vorig seizoen met een uitglijder begint.

Black Boys – RKO

Zondag 1 september 2019 – 14.00 uur

Sportcentrum Schuttersveld Schuttersveld- Sneek

Black Boys was de eerste Sneker club die zijn selectie voor het nieuwe seizoen bekend maakte. Die selectie die een kleine “vernieuwing” onderging en die in de breedte iets meer body kreeg, kwam tot nu één keer in actie en begint zondag in eigen huis tegen een oude bekende aan het bekeravontuur. Dan is namelijk RKO oftewel “Rutten Komt Op” de eerste opponent op weg naar de KO-fase.

RKO waar ooit de bij v.v. Sneek niet geheel onbekende Frans “Skillie” Schilder speelde, komt in de vierde klasse uit. Met achtereenvolgens een tiende, twee keer een elfde en een dertiende plek in de eindrangschikking was het de laatste jaren net als bij Black Boys vaak een kwestie van hangen en wurgen. Dat laatste gold overigens ook voor “de buurlui”. Die besloten om die reden om met ingang van dit seizoen de spierbundels te bundelen en om als SSA Creil-Bant de strijd aan te gaan met als verwachtingspatroon dat men als combinatie sportief betere tijden tegemoet zal gaan. Hoewel RKO het qua leden niet slecht doet, wekt het toch enige verbazing dat de club bij die vrijage buiten beeld is gebleven, te meer omdat men bij de dames al lang en breed met SC Creil samenwerkt.

De samenwerking met andere verenigingen heeft ook heel lang op de agenda van Black Boys gestaan, maar of de leden hielden een fusie tegen, of de beoogde partners waren niet geïnteresseerd c.q. stelden in de ogen van de Zwarte Jongens niet realistische voorwaarden. Daar waar de gasten uit Rutten nog wel behoorlijk wat vlees op de botten hebben, valt de situatie bij Black Boys op het veld met slechts een paar seniorenteams en één jeugdteam momenteel te vergelijken met die van vel over been. Voor de club die over een kleine vijf jaar het honderdjarig bestaan hoopt te vieren, lijkt het dan ook een kwestie van overleven, iets waar het eerste elftal – en dat werd op deze site al vaker naar voren gebracht – sinds de rentree in de vierde klasse al een aantal malen en soms op wonderbaarlijke wijze in slaagde.

In de eerste drie seizoenen na die rentree stuitte men in competitieverband ook op RKO. In 2014-2015 won men in de polder met 3-1, waarna men thuis heel duur puntverlies leed. Daardoor kwam Black Boys aan het einde van de rit namelijk net tekort voor promotie naar de derde klasse, wat alsdan de tweede “Aufstieg” op rij zou zijn geweest. Een seizoen later denderden de Snekers met Rinze Idzinga in een glansrol met 7-2 over de polderbewoners heen, waarna men uit op sportpark De Treffer aan twee treffers genoeg had voor de winst. Een seizoen later bleek een productie van drie goals echter niet voldoende. Na een 3-1 voorsprong gingen de “All Blacks” uiteindelijk met 4-3 onderuit en later dat seizoen kwam men op het Schuttersveld niet verder dan een puntendeling.

De balans lijkt daarmee meer en meer in het voordeel van de gasten uit Rutten door te slaan. Omdat die trend echter gedateerd is, mag daaraan naar ons oordeel niet al te veel waarde worden toegekend. De prestaties van RKO brachten de laatste seizoenen zoals hiervoor al werd vermeld, het publiek ook niet op de banken dat gold behoudens de al gememoreerde ontsnappingen ook voor Black Boys. Het kan dan ook alle kanten op om er maar eens een kreet uit het trainersjargon tegen aan te gooien. Hopelijk valt het de kant van Black Boys op, want dat zou in en na alle kommervolle tijden voor het gedeeltelijk “nieuwe” keurkorps absoluut een mooie opsteker zijn.

Foto: Henk van der Veer

