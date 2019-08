Nederland zonder Marrit Jasper ook voorbij Kroatië

Sneek- De Nederlandse volleybalster hebben op het Europees kampioenschap in Hongarije de derde wedstrijd ook gewonnen. Tegen Kroatië werd het 3-0. Marrit Jasper uit Sneek zat wel bij de selectie, maar ze kwam opnieuw niet in actie.

De Nederlandse vrouwen hadden het niet erg lastig tegen Kroatië. De drie sets werden gewonnen met 25-16, 25-18 en 25-23.

Poulefase

Het was de derde overwinning van de poulefase van het EK. Nederland won eerder al van Roemenië en Azerbeidzjan. Die wedstrijden eindigden ook in 3-0.

Marrit Jasper is tot nu toe nog niet in actie gekomen op het EK. Nederland staat vooralsnog bovenaan in de poule en moet nog tegen Estland en gastland Hongarije spelen.

