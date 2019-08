Wielerronde van Balk resulteert in solozege voor Sneker Taeke Oppewal

Balk – Nadat de Wielerronde van Balk vorig jaar al op de wielerkalender was teruggekeerd, werd de koers ditmaal op de eerste zaterdag van de Balkster Feestweek verreden. Op deze warme zomerdag bleek Taeke Oppewal over de beste benen te beschikken en na vijftig kilometer solo als eerste de meet te bereiken. In het kleine, uitgedunde groepje achtervolgers sprintten Jack Kuper en Hylke Wijnsma naar de plaatsen twee en drie.

Om 19.00 uur werd met nog steeds een kleine dertig graden op de thermometer het startschot gegeven en werd er onmiddellijk gestreden om de eerste puntjes voor de leidersprijs. Onder meer Bauke Hylkema toonde zich in de openingsfase bedrijvig. Even later was het Martijn Ettema die wegsprong uit het peloton en enkele ronden voorop wist te blijven met een maximale voorsprong van zo’n tien seconden. Het terugpakken van Ettema door het peloton was het sein voor Ben van Egmond om ook eens een aanvalspoging te ondernemen. Dit deed hij nadat de eerste premiesprint een prooi was geworden voor Nederlands kampioen bij de Masters 30+ Jack Kuper. Ook Van Egmond wist slechts enkele ronden weg te blijven.

Toch was het diezelfde Van Egmond die in de slotfase van de wedstrijd weer ten aanval trok, dit keer met Tsjomme Ozinga in zijn kielzog. Ook Taeke Oppewal wist de aansluiting te maken. De drie vooraan werkten goed samen en reden in rap tempo vijftien seconden weg bij wat er nog over was van het peloton. Echter was het zo dat in volle finale Van Egmond en Ozinga helaas letterlijk en figuurlijk wegvielen uit het kopgroepje, waardoor Oppewal ineens als enige koploper overbleef. Bij het ingaan van de laatste ronde was zijn voorsprong geruststellend te noemen en zo kon hij na vijfkwartier koers de handen in de lucht steken als winnaar van de Wielerronde van Balk, mogelijk gemaakt door onder meer ICT-bedrijf Freez.it uit Bolsward. In het groepje van zeven achtervolgers werd er nog fanatiek gesprint om de overige podiumplaatsen, deze gingen naar Kuper en Hylke Wijnsma.

Top-5