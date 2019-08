Uitwellingerga – Twellegeaster Yvonne Nauta stopt met langebaanschaatsen, zo meldt ze in de Leeuwarder Courant. Het lichaam is toe aan rust. Als Yvonne weer volledig fit is, wil ze zich richten op het marathonschaatsen. Voor Yvonne was 2014 het beste jaar uit haar topsportloopbaan. Ze werd Nederlands Kampioene Allround, eindigde als 2e op het EK Allround en als 3e op het WK Allround. In datzelfde jaar eindigde ze tijdens de Olympische Spelen in Sotsji als zesde op de 5000 meter. In mei 2017 liep Yvonne een zeer ernstige blessure op tijdens een training. Ze kwam weer terug op het ijs, maar slaagde er niet in kwalificatie voor de Olympsche Spelen van 2018 af te dwingen.

http://www.topentwelonline.nl