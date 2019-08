ONS Sneek betaalt leergeld in Almere

Almere-Nadat de eerste, echt test geen doorgang vond, heeft het jeugdige ONS Sneek in Almere bij het eerste duel “om het eggie” leergeld betaald. De formatie van trainer Paul Raveneau ging in de openingswedstrijd tegen Jong Almere City FC dat met een groot aantal spelers uit de A-selectie aantrad, namelijk met ruime cijfers onderuit, al was de 6-0 eindstand gelet op de mogelijkheden die ONS kreeg, wel enigszins geflatteerd.

De eerste werd al in de derde minuut genotuleerd, maar Jan Dommerholt ( archieffoto) slaagde er alleen voor doelman Stijn Keller niet in om de eerste Sneker treffer van het seizoen te produceren, al mocht de moeilijke hoek zeker als een verzachtend omstandigheid worden aangemerkt. Niet veel later testte Jelle de Graaf met een schot uit de tweede lijn andermaal de kwaliteiten van Keller, maar ook nu bleef de doelman schadevrij.

Vervolgens stond zijn collega aan de andere kant een aantal keren in het middelpunt van de belangstelling, doch zowel bij een schot van Kenneth Aninkora als bij een poging van Mees Kaandorp kwam Barry Ditewig als winnaar uit de strijd. Na dik twintig minuten moest de Sneker goalie echter alsnog de gang naar het net maken, toen Kenneth Aninkora slordig balverlies aan Sneker zijde onverbiddelijk afstrafte (1-0). Dikt tien minuten later werd diezelfde Aninkora in de zestien onderuit gelopen en verdween de bal resoluut op de stip waarna hij in weerwil van een oude voetbalwet het vonnis zelf voltrok. Kort daarvoor had Faris Hammouti overigens al een opgelegde kans laten liggen en nadat de marge was verdubbeld, kreeg Jong Almere City FC via Kaandorp en Stijn Meijer nog een paar goede mogelijkheden om het scorebord in beweging te brengen.

​En ONS dan. Wel nu, de formatie van trainer Paul Raveneau zat geenszins bij de pakken neer. Zo waren de Snekers zeven minuten na de openingstreffer dicht bij de gelijkmaker, al was die poging die door Keller over de dwarsligger werd getikt, eigenlijk als voorzet bedoeld en in de 40ste minuut dwong Oege Sietse van Lingen met een schot vanuit de draai de doelman van Jong Almere City FC tot een redding, waarna het eerste bedrijf werd afgesloten met een ongevaarlijk rollertje van de voet van Jan Dommerholt.

Meteen na rust zat er meer power in een inzet van de thuisclub. Ditewig bood met een fraaie redding soulaas en had even later geluk, toen de buitenspel staande Stijn Meijer een inzet van Faris Hammouti blokte. Acht minuten later was er echter voor de oranje-doelman geen houden meer aan en was hij kansloos, toen Meijer na voorbereidend werk van Kaandorp werd vrijgespeeld en van dichtbij treffer nummer drie liet noteren.

Twee minuten later had Han van Dijk de stand een dragelijker aanzien kunnen geven. De poging van de van v.v. Heerenveen overgekomen middenvelder verdween helaas net over het Almeerder doel, terwijl in minuut 70 een Sneker treffer werd geannuleerd omdat doelman Keller daarbij in de ogen van arbiter Sahiner gehinderd zou zijn. Het was zo’n beetje het laatste wapenfeit van Sneker zijde in een tweede helft waarin verder vooral de thuisclub op de trom sloeg.

Dat geroffel had vijf minuten voor de afgekeurde treffer overigens al de 4-0 opgeleverd, toen Ditewig bij een uithaal van Kaandorp een rebound moest toestaan en Stijn Meijer de bal daarna eenvoudig tegen de touwen kon werken. Diezelfde Meijer werd met nog iets meer dan een kwartier op de stadionklok de eigenaar van een onvervalste hattrick, toen hij met een fraai stiftje Ditewig voor de vijfde keer het nakijken gaf. Daarmee was de koek nog niet op, want nog geen drie minuten liet ook Kenneth Aninkora zijn derde van de middag noteren, al kreeg deze hattrick het etiket “vals”.

Datzelfde etiket zou ook op de start van ONS Sneek geplakt kunnen worden, al trad de tegenstander zoals hiervoor al werd vermeld, wel met veel A-spelers aan en was de nederlaag enigszins geflatteerd. Daarnaast moet het jonge en nieuwe oranje uiteraard de tijd worden gegund om aan de wetten van de derde divisie te wennen, waarbij het leergeld in Almere hopelijk geen “weismiten jild” is.

Jong Almere City FC – ONS Sneek 6-0 (2-0)

Doelpunten: 1-0 Kenneth Aninkora (24.), 2-0 Aninkora (36.-pen.), 3-0 Stijn Meijer (58.), 4-0 Meijer (65.), 5-0 Meijer (73.), 6-0 Aninkora (76.)

Scheidsrechter: B. Sahiner

Gele kaart:

Opstelling Jong Almere City FC: Stijn Keller; Bart Meijers, Rodney Kemp, Samuel Brobbey, Joedrick Pupe (20. Jesper Vos), Faris Hammouti, Anwar Bensabouh, Sam Krant, Kenneth Aninkora (78. Rogier Benschop, Mees Kaandorp en Stijn Meijer (80. Thomas Prinsen)

Opstelling ONS Sneek: Barry Ditewig, Oege Sietse van Lingen, Nick Kuipers, Denzel Prijor, Jordy den Hoedt, Tyson dos Santos, Nick Burger, Han van Dijk, Jelle de Graaf. Sam Crowther en Jan Dommerholt

Foto Henk van der Veer

Bron: https://pengel.weebly.com