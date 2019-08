Marrit Jasper niet in actie bij eerste winst volleybalsters op EK

Boedapest – De Nederlandse volleybalvrouwen hebben de eerste wedstrijd op het EK zonder al te veel weerstand gewonnen. Tegen Roemenië werd het 3-0. Marrit Jasper, de enige Friezin in de selectie, kwam niet in actie.

De setstanden tegen Roemenië waren 25-21, 25-18 en 25-9.

Het EK wordt in vier landen georganiseerd, namelijk Hongarije, Turkije, Polen en Slowakije. Nederland speelt de poulewedstrijd in de Hongaarse stad Boedapest. Naast Nederland en Roemenië zitten ook Azerbeidzjan, Kroatië, Estland en Hongarije in poule C.

Bron: https://www.omropfryslan.nl