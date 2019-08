KNVB experimenteert met nieuwe teamindelingen in amateurvoetbal

Sneek- De scholen gaan volgende week weer van start, en dus beginnen alle sportverenigingen binnenkort ook weer met hun seizoenen. Alles weer in zijn gewone ritme. Maar bij een deel van de jeugdvoetballers in Fryslân zal het dit jaar net wat anders gaan dan anders. Hun teams zijn namelijk door de KNVB opnieuw ingedeeld.

Het niveau van de teams is hierbij niet ingeschat door de vereniging zelf, maar door een computer. De Teamindex. Het gaat om een pilot, die in eerste instantie in het zuiden en het noorden van het land zal worden getest.

Teamindex

“De Teamindex is een goede objectieve manier om te bepalen hoe sterk een team is, op basis van uitslagen en wedstrijddata”, legt Rick Koetsier van de KNVB uit. De uitslagen van de afgelopen vijf seizoenen hebben de teams en clubs zelf al in het systeem gezet.

“Voor een vereniging is het af en toe best lastig om te bepalen in welke klasse een team thuishoort. De Teamindex is een hulpmiddel om objectief te zeggen op welk niveau een club speelt.”

SciSports

De index is opgezet in samenwerking met SciSports, een bedrijf dat een vergelijkbaar model gebruikt om de kwaliteit van profvoetballers wereldwijd in kaart te brengen. “We gebruiken hun wedstrijdgegevens. We kijken puur naar welke spelers aanwezig waren, wat was de uitslag en tegen welke spelers speelden ze.” Op basis daarvan weten ze welke spelers winnen met welke uitslag. “Ze krijgen punten als ze winnen en raken punten kwijt als ze verliezen.”

Uit onderzoek blijkt dat spelers meer plezier beleven aan wedstrijden van gelijkwaardig niveau. “We zien dat er veel wedstrijden plaatsvinden met grote doelpuntenverschillen. Dat willen we terugdringen, zodat spelers meer plezier beleven.”

De KNVB heeft voetbalclubs geholpen bij het invoeren van alle gegevens. Volgens Koetsier heeft 98 procent van alle teams meer dan elf en minder dan twintig spelers ingevoerd. In vijftien procent van de gevallen kon de KNVB zien dat teams op een verkeerd niveau waren ingedeeld.

Reisafstand

Grote uitslagverschillen zullen nu echter niet volledig van de baan zijn, zegt Koetsier. “We verwachten wel dat het minder gaat worden.” Ook wil de bond letten op reisafstand. “We willen teams uit Sneek het niet aandoen om naar Maastricht te moeten rijden. We hebben ook te maken met voorkeuren van clubs.”

De pilot is geslaagd als er geen grote uitslagverschillen meer zijn en als spelers meer plezier beleven aan wedstrijden. Als de proef slaagt, wil de KNVB de pilot voortzetten. “In het eerste halfjaar zullen we de eerste resultaten zien en gaan we bepalen of we de pilot verder gaan trekken naar andere leeftijden en andere delen van Nederland.”

Foto Henk van der Veer

Bron: www.omropfryslân.nl