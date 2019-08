ONS Sneek op woensdag 28 augustus tegen ADO ’20

Sneek- De bekerwedstrijd tussen ADO ’20 en ONS Sneek die op 17 augustus zou worden gespeeld en toen in verband met trieste omstandigheden op het allerlaatste moment werd afgelast, is door de voetbalbond opnieuw geagendeerd. Het duel in de eerste kwalificatieronde voor het hoofdtoernooi om de KNVB Beker wordt nu op woensdag 28 augustus 2019 op sportpark de Vlotter in Heemskerk gespeeld.

Bij winst plaatst ONS Sneek zich voor de tweede kwalificatieronde die op 24, 25 en 26 september op de rol staat en waarbij de Snekers dan een plek in het hoofdtoernooi kunnen afdwingen.

Foto: c.v.v. O.N.S. Sneek

Bron: https://pengel.weebly.com