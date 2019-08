Erben Wennemars bij het NUT in Workum

Workum- “In samenwerking met het team van sportcentrum Rolpeal en de Rabobank zijn we erg trots dat we het nieuwe theaterseizoen sportief kunnen aftrappen met niemand minder dan Erben Wennemars”, aldus Sjaak Galema voorzitter van NUT Workum. “En zo’n sportieve spreker hoort natuurlijk in een sportieve omgeving. Vandaar dat wij gekozen hebben om deze avond in het nieuwe sportcentrum te laten plaatsvinden”.

Erben Wennemars is zonder twijfel de meest enthousiaste schaatser die Nederland heeft gekend. Hij werd in zijn imposante schaatscarrière twee keer wereldkampioen sprint en pakte brons op de Olympische Spelen van Turijn. Tegenwoordig zet hij met evenveel enthousiasme in voor het Jeugdsportfonds. Daarnaast is hij adviseur op sportmarketing-gebied, trainer en coach voor jong schaatstalent, columnist voor het AD, analyticus bij de NOS, radiopresentator voor de Nieuws BV, veelvuldig deelnemer aan hardloopevenementen en motiverende spreker voor bijna elk soort publiek.

In het prachtige nieuwe sportcentrum van Workum geeft Erben een lezing geven met als speerpunten motivatie en doorzettingsvermogen. Daarnaast vertelt hij prachtige anekdotes over zijn belevenissen in de topsport.

Kaarten zijn te verkrijgen via www.nutworkum.nl

Kaarten inclusief een consumptie €12,50

Erben Wennemars – sportieve lezing

Vrijdag 13 september 2019, aanvang 20.15 uur

Sportcentrum Rolpeal, Weverswei 2, Workum