De bal rolt weer …. voorbeschouwing 24 augustus 2019

Sneek-Na een voorbereiding die voor ONS Sneek op een enkele blessure na soepeltjes verliep, werd de eerste, echte testcase tegen ADO ’20 afgelopen zaterdag om overigens volstrekt begrijpelijke redenen geannuleerd en dus moeten de fans van de oranjehemden tot zaterdag wachten, voordat de sluier met betrekking tot de potentie van het nieuwe oranje wordt opgelicht.

Jong Almere City FC – ONS Sneek

Zaterdag 24 augustus 2019 – 15.00 uur

Yanmar Stadion – Almere

Komende zaterdag begint ONS Sneek aan al weer de zevende jaargang als topklasser c.q. derde divisionist. In verband met de hiervoor al genoemde annulering wordt het de eerste, echte lakmoesproef voor de ploeg van trainer Paul Raveneau en voor dat tentamen reist het jonge gezelschap naar Flevoland voor het duel met het beloftenteam van Almere City FC.

De beloftenteams zijn al geruime tijd punt van discussie. Naar aanleiding daarvan besloot de KNVB om de regels omtrent (de inzet van 1e elftalspelers bij) deze teams met ingang van dit seizoen aan te scherpen c.q aan banden te leggen. Daarop kozen FC Groningen en Vitesse er voor om hun beloftenteam uit de piramide terug te trekken. Almere City FC bleef echter aan boord, al moest men wel naar een lager dek verhuizen. Nadat men in het seizoen 2017-2018 via de nacompetitie naar de tweede divisie promoveerde, kwam na één seizoen via dezelfde route namelijk al weer een einde aan dat avontuur.

​Dat gebeurde onder leiding van Ivar van Dinteren die de functie van trainer-coach van Jong Almere City FC een tijd lang combineerde met die van hoofdtrainer van hoofdklasser SDO uit Bussum. De 40-jarige trainer vertrok eerder deze maand echter naar de Major League Soccer, waar hij bij FC Cincinnati als assistent van Ron Jans aan de slag gaat. Inmiddels stelde men aan de Competitieweg met Florian Wolf een vervanger aan en ook hij combineert de werkzaamheden bij de roodhemen met een andere job en wel die van eindverantwoordelijke bij SJC uit Noordwijk.

​Bij Jong Almere City FC krijgt de nieuwe oefenmeester te maken met een selectie die met een gemiddelde leeftijd van 19,5 jaar nog een tikje jonger is dan die van ONS Sneek en waarvan slechts een enkeling ten tijde van de laatste confrontatie met de Snekers op het wedstrijdformulier stond. Een deel van de selectie heeft daarentegen wel de ervaring van de tweede divisie in de benen, terwijl Jelle Goselink inmiddels zijn debuut in de Jupiler League maakte en bij dat debuut in Kerkrade met een 1-1 gelijkspel van het veld stapte.

Een gelijkspel zat er voor ONS Sneek bij de eerdere bezoekjes aan het toen overigens praktische lege Yanmar stadion niet in, al was men beide keren wel heel dicht bij een resultaat. Nadat Ale de Boer twee jaar terug de score had geopend en Samir Merraki kort na rust de 2-2 op het scorebord bracht, moest men in de slotfase door twee goals van Khalid Tadmine echter alsnog zijn meerdere in de beloften erkennen. Ook een seizoen eerder leek het aanvankelijk de goede kant op te gaan, maar gaf men in het laatste kwartier een 1-0 voorsprong (treffer Renco van Eeken) uit handen en incasseerde men in een tijdsbestek van nog geen zes minuten drie tegentreffers.

​In die duels had ONS Sneek moeite met de snelle en technisch behendige “jonkies” en die kwaliteiten zal Jong Almere City FC naar verwachting ook zaterdag op de mat leggen. Paul Raveneau die recent belangstellenden een inkijk in de totstandkoming van de speelwijze en een demonstratietraining gaf, zal zijn troepen daarop moet instellen. Welke manschappen dat zijn, blijft mede door de annulering van de wedstrijd tegen ADO ’20 nog even onder de pet en dat geldt om dezelfde reden ook voor de werkelijke kracht van de Snekers. Daarom is een voorspelling uitermate lastig, al neigen we er wel naar om Jong Almere City FC in de rol van favoriet te drukken.

Die neiging is echter vooral geënt op resultaten uit het verleden en niet zo zeer op de actualiteit. In de twee tot nu toe gespeelde oefenduels liep Jong Almere City FC namelijk tegen een nederlaag aan. Tegen Rijnsburgse Boys nam men nog wel een 2-0 voorsprong maar uiteindelijk ging de ploeg met 3-2 onderuit, terwijl men afgelopen zaterdag door hoofdklasser NSC Nijkerk met 4-2 werd afgetroefd. Wanneer men die resultaten en die van ONS tegen een aantal hoofdklassers naast elkaar legt, dan is de kans op punten voor de Snekers nu wellicht groter dan in de hiervoor besproken confrontaties van een paar jaar geleden. Het zou in ieder geval mooi zijn, indien ONS met een goed resultaat uit Almere zou terugkeren, al was het alleen maar omdat dit bij het jonge Sneker gezelschap voor een enorme boost kan zorgen.

Bron: https://pengel.weebly.com