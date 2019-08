Aantal aanmeldingen Fokdei It Fryske Hynder blijft op peil

Blauwhuis – De 68ste fokdei van Fokferiening It Fryske Hynder telt dit jaar opvallend veel kroonmerries. Fokkers hopen op de keuring in Blauwhuis een eerste premie in de wacht te slepen zodat ze op de Centrale Keuring wellicht het modelpredikaat kunnen bereiken.

Het aantal inschrijvingen in de catalogus overtreft met 307 veulens, enters, twenters en oudere merries het aantal aanmeldingen van vorig jaar. ,,We sitte justjes yn de lift’’, stelt voorzitter Roelof Bos. Het aantal veulens is ongeveer hetzelfde als vorig jaar, maar net als het aantal kroonmerries is de rubriek 3-jarige merries groter. ,,Een moaie bak fol kwaliteit.’’

Waar veel andere keuringen worden geconfronteerd met minder aanmeldingen van veulens, blijft de animo onder de fokkers van It Fryske Hynder op peil. ,,Thús hast wol in idee fan in foalle, mar de befestiging krijst pas ast him tusken oare foallen sjochst en fansels fan wat de sjuery derfan seit.’’

Donderdag 22 augustus vindt de voorkeuring plaats bij manege De Oorsprong in Sint Nicolaasga, zaterdag 24 augustus zijn de overige keuringen op het terrein bij Café De Freonskip. De keuringen beginnen beide dagen om 8.30 uur. In Blauwhuis is ook een middagprogramma met om 13.00 uur de kampioensrubrieken en van 15.00 tot 17.00 uur een showprogramma tuig- en zadelrubrieken met de Friezen in de hoofdrol. Het programma wordt afgesloten met live muziek.

Voor veel fokkers van It Fryske Hynder is de fokdei een ‘must’. De Berlikumer Minne Schiphof weet dat er fokkers zijn die Blauwhuis liever links laten liggen omdat de concurrentie er groot is. ,,Mar as je dêr foaroan steane mei in foalle of hynder, dan hawwe je in hiele bêsten ien. Op de Centrale Keuring sjochst ek altyd in soad hynders fan dizze fokferiening werom.’’

Fokker Gert van Dijkhuizen van Stâl fan Wettersicht in Oosterzee vindt de fokdei behalve een belangrijk ijkpunt voor zijn fokbeleid, ook cultuurhistorisch gezien van grote waarde. ,,Het moet in deze vorm blijven bestaan: in Blauwhuis, op gras, in regen en wind, of bloedheet, met de kerktoren op de achtergrond. Dan maar nat, koud en glad, maar dat kunnen die Friezen wel hebben.’’

Programma

Sint Nicolaasga, Manege De Oorsprong:

keuringen vanaf 8.30 uur tot ongeveer 12.30 uur.

Blauwhuis, terrein café De Freonskip

keuringen vanaf 8.30 uur

kampioenskeuringen: 13.00 uur

showprogramma met tuig- en zadelrubrieken: 15.00-17.00 uur

Na afloop live muziek in de tent.

Foto Johanna Faber