Nieuw pr voor Femke Yska

Heiloo- Mila Fryslan-atlete Femke Yska (Horror) rijgt momenteel de persoonlijke records aaneen. In elke wedstrijd waar ze dit baanseizoen aan deelnam verbeterde ze haar persoonlijk record, ongeacht de afstand die het betrof. In Heiloo was gisteren de achthonderd meter aan de beurt. De C-juniore finishte als tweede in het deelnemersveld van de B-junioren in een tijd van 2.25.24 minuut.

Liefst negen seconden sneller dan de tijd die ze helemaal aan het begin van het seizoen liep. De voortekenen zijn goed. Volgende week staan de C-spelen(het NK voor C-junioren) op de Amsterdamse atletiekbaan Ookmeer op het programma. Daar zal zij de 1500 meter lopen en behoort een goede klassering absoluut tot de mogelijkheden.