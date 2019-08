Freeze.it Wielerronde van Balk keert terug in Feestweek

Balk – Na jaren van afwezigheid keert de Freeze.it Wielerronde van Balk aanstaande zaterdag 24 augustus weer terug in het programma van de Feestweek. Vorig jaar al heeft een enthousiast groepje liefhebbers het organisatiestokje weer opgepakt, wat resulteerde in een succesvolle uitgave van deze roemruchte koers. Winnaar van de editie van juni 2018 was de uit Burgum afkomstige Sipke Zijlstra. De editie van 2019 belooft weer een mooie koers te worden.

De renners krijgen 60 kilometer voor de wielen op dit technische, en daarom door renners gevreesde rondje. Het parcours met start en finish op de Erasmusstraat, zal de renners voeren door het Westein, de Harmen Gabesstrjitte, Tjerk Hiddesstrjitte en de Douwe Aukesstrjitte. De organisatie van de wedstrijd is in samenwerking met de Wielervereniging Snits en de Stichting Feestweek Balk. Voor meer informatie: wvsnits.nl

foto: Esther van Duyn