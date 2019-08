7e editie De Kroon Open op 14 september

Sneek – Op 14 september vindt alweer de 7e editie van de Kroon Open plaats op de accommodatie van ‘De Vliegende Bal’. Dit is het jaarlijkse tennistoernooi van Café de Kroon in Sneek, traditioneel opgehangen aan een thema. Dit jaar is het thema Lunatic Tunes, afgeleid van de welbekende Looney Tunes.



Er zijn twee poules: A en B. De winnaars ontvangen de meest grote en begeerlijke bekers van Sneek. Tevens is er dit jaar een nieuwe prijs toegevoegd: de teamprijs. De Kroon maakt alvorens de indeling. De prijzen worden traditiegetrouw uitgereikt in Café de Kroon.

Inschrijven kan via www.toernooi.nl. Maximaal aantal deelnemers is 80.

Aanvang: 12:00 uur.