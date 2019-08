Wil jij een nog betere voetballer worden? De Voetbal Talenten School Friesland helpt je graag!

Sneek – Tienweekse cursus voor meisjes en jongens van 7 tot en met 12 jaar. De Voetbal Talenten School Friesland wil jonge spelers de kans bieden om zich extra te kunnen ontwikkelen als voetballer. De aandacht is dan ook vooral gericht op het individu en het daadwerkelijk beter maken van de speler in alle technische voetbalhandelingen. Daarnaast wordt er niet alleen aandacht besteedt aan de speler met bal maar bij ook zeker het verdedigen op de bal naar voren! Kortom De Voetbal Talenten School Friesland beschikt over veel gevarieerde oefenstof en trainers die kennis van zaken hebben zodat we de spelers op uitdagende, leerzame en vooral plezierige wijze beter kunnen maken.

De cursus zal plaatsvinden op elke vrijdagmiddag op de accommodatie van LSC1890 in Sneek vanaf 27 september en zal bestaan uit 10 trainingen.

Kijk voor meer informatie op www.voetbaltalentenschoolfriesland.nl en schrijf je in!