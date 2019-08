Bekerwedstrijd O.N.S. Sneek tegen ADO’20 op allerlaatste moment afgelast

Sneek- De bekerwedstrijd van O.N.S. Sneek tegen ADO ’20 is op het allerlaatste moment afgelast. Terwijl de O.N.S. selectie al gearriveerd was op Sportpark De Vlotter in Heemskerk, kwam het bericht dat een ADO-vrijwilliger getroffen is door een hartstilstand. Na reanimatie is hij in kritieke toestand naar net ziekenhuis vervoerd. Door de hoog opgelopen emoties werd er na onderling overleg, ook met arbiter Shona Shukrula besloten de wedstrijd te annuleren.Het is niet bekend wanneer de wedstrijd nu gespeeld zal worden.

Bron: https://www.ado20.nl/

Foto: ONS-twitter