Fleur Baljet wint in recordtijd 4 Mijl van Staphorst

Staphorst: Mila Fryslan-atlete Fleur Baljet(Horror) heeft tijdens de 4 Mijl van Staphorst aangetoond dat de vorm weer helemaal terug is. Fleur trok in de wedstrijd over 6,4 kilometer de overwinning naar zich toe in een tijd van 23.14 minuut; dit betekende een persoonlijk record op deze afstand en bovendien nam ze het parcoursrecord over van Tess Boekema(Zwolle). Fleur kreeg de overwinning niet kado. Vijfhonderd meter voor de eindstreep achterhaalde ze Iris Velting(Arnhem). Aline Kootstra(Ommen) finishte op de derde plaats. Over 2 weken start Fleur in de 10 kilometer lange Ladiesrun in Tilburg. Daar mag ze in een internationaal deelnemersveld haar kunsten vertonen.

Bron: www.teammilafryslan.nl