Sneek- De 14-jarige Marte Hieke van der Kamp uit Nijland is afgelopen zaterdag in Heerjansdam Nederlands kampioen open water zwemmen op de 2500 meter geworden. Het was haar derde wedstrijd in open water, in haar debuutwedstrijd werd Marte Hieke tweede en de vorige editie behaalde de jonge talentvolle zwemster een derde plaats. En nu dan Nederlands Kampioen! Chapeau!!