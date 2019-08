De bal rolt weer …. voorbeschouwing 17 augustus 2019

Sneek- Na een voorbereiding in twee blokken en een serie van zeven oefenwedstrijden gaat het seizoen voor ONS Sneek zaterdagavond om 19.00 uur echt van start als men tegen ADO ’20 voor het eerst “om het eggie” binnen de lijnen verschijnt met als inzet een plek in de tweede kwalificatieronde voor het hoofdtoernooi van de KNVB Beker.

ADO ’20 – ONS Sneek

Zaterdag 17 augustus 2019 – 19.00 uur

Sportpark de Vlotter – Heemskerk

De eerste Sneker club die in het seizoen 2019-2020 in officieel verband in actie komt, is zoals in de inleiding al werd vermeld ONS Sneek. De oranjehemden die dit seizoen de strijd met een piepjong gezelschap aangaan, staan na de oefencampagne zaterdagavond in Heemskerk voor de eerste, echte testcase. In de eerste kwalificatieronde voor het hoofdtoernooi van de KNVB Beker dient men dan namelijk met ADO ’20 dat eveneens in de derde divisie uitkomt, af te rekenen.

ADO ’20 dat volgend jaar op 15 mei het 100-jarig bestaan viert en waar ex SC Heerenveen-spelers Pelle van Amersfoort, Jeffrey Gouweleeuw en Ben Rienstra hun eerste schreden op de groen mat zetten, staat voor Aanhouden Doet Overwinnen. Dat laatste deed de club die aan het begin van deze eeuw de KNVB Beker en de Supercup voor amateurs won, in het afgelopen decennium al een paar keer. Nadat men aan eind van het vorige millennium na twee jaar afwezigheid zijn rentree in de hoofdklasse maakte, werd in het seizoen 2011-2012 in die klasse namelijk de titel behaald. Na drie jaar topklasse moest men een stap terug doen, maar in het seizoen 2016-2017 werd ADO ’20 opnieuw kampioen en sindsdien staat de club uit Heemskerk als derde divisionist in de seizoensgids van VI.

In die divisie doet men het overigens meer dan gemiddeld. Bij “het debuut” eindigde men namelijk op een keurige zevende plek en vorig seizoen deed men met een achtste stek in de eindrangschikking daarvoor nauwelijks onder. Die resultaten werden onder leiding van trainer Raymond Bronkhorst bewerkstelligd. Hij ontwikkelde de blauw-witte hoofdmacht die eerder o.a. door “de Kist” en Rob Witschge werd getraind, tot een stabiele derde divisionist.

Om die ontwikkeling gaande te houden, versterkte ADO ’20 zich voor dit seizoen met onder meer spits Mick Christophersen die met asv De Dijk nog tegen ONS speelde, de verdedigers Esosa Eghogho (RKVV DEM) en Sem Kroon (Kon. HFC 1879) en met doelman Sven Koning van ODIN ’59. Daarnaast trok men recent met Daoud Bousbiba die in Turkije en Marokko voor resp. Gazişehir Gaziantep en Hassania Agadir uitkwam, nog een speler aan, terwijl uit eigen gelederen linksback Pim Blom en aanvaller Danny Lute aan de selectie werden toegevoegd.

Ook ONS Sneek voegde met Joël Brandsma en Davey Lohman twee spelers uit de eigen opleiding aan de A-selectie toe. Voor de rest laat de situatie op het Zuidersportpark zich niet met die op sportpark de Vlotter vergelijken. De 25-koppige selectie van de Snekers bevat naast Brandsma en Lohman namelijk maar liefst twaalf nieuwe gezichten. Van de groep van vorig seizoen resteren derhalve nog slechts elf spelers en daarvan kwamen Tom Arissen (als gevolg van een hardnekkige blessure), Justin van der Dam, Jan Dommerholt, Tiemen Landman, Kevin Meijer en Genridge Prijor vorig seizoen slechts sporadisch in actie. Het behoeft dan ook geen toelichting dat van het “ouwe” ONS weinig over is en dat veel spelers zowel aan elkaar als aan de door trainer Paul Raveneau gepredikte speelwijze zullen moeten wennen.

Of dat gewenningsproces al zo ver gevorderd is, dat men het de Heemskerkers lastig kan maken, is een vraag die niet eenvoudig met ja of nee te beantwoorden is. Zoals bij de beschouwing van de selectie al werd gemeld, wisselden in de voorbereiding goede en minder goede fases elkaar af. Aan de ene kant produceerde men bij tijd en wijle heerlijke aanvallen en aan de andere kant ging men soms ook slordig te werk, waarbij het af en toe nog een tikkeltje (te) speels en (te) naïef was. Daaruit vloeide in de oefenwedstrijden tegen onder meer SV Urk, SC Genemuiden, HVV Hollandia en Flevo Boys die stuk voor stuk op een lager niveau uitkomen en die in het algemeen iets minder meters in de benen hadden dan ONS, qua resultaat nog geen bloed voort.

Tegen ADO ’20 kan men zich dergelijke frivoliteiten echter niet permitteren, want op divisieniveau wordt zulke slordigheden in de meeste gevallen keihard afgestraft. Maar als ONS waar de inzetbaarheid van Nick Kleen twijfelachtig is en waarbij Ruendel Martina gisteravond voor het eerst sinds eind juni weer speelminuten maakte, die slordigheid en dat speelse weet te reduceren, dan hoeft de eerste kwalificatieronde echt niet meteen het eindstation te zijn. Qua technisch vermogen en gretigheid hebben de scouts op “South Park” namelijk hun werk goed gedaan en zit er om maar eens het vakgebied van “ONS-watcher” Bauke Algera aan te halen, zeker muziek in de nieuwe selectie.

