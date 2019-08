Nard Brandsma en Marrit van der Wal winnen FK fierljeppen in Winsum

Winsum – Nard Brandsma uit Workum heeft zondagmiddag in Winsum het Fries kampioenschap fierljeppen op zijn naam geschreven. Met een prachtsprong van 21.68 meter in de finale verbeterde Brandsma het Friese record en pakte hij de overwinning op het FK.

Bij de vrouwen was Marrit van der Wal uit It Heidenskip oppermachtig. Zij sprong een nieuw kampioenschapsrecord met 16.63 meter in de finale. Anna-Jet Leyenaar uit IJlst eindigde als tweede met een verste afstand van 15.04 meter. Sigrid Bokma uit Hindeloopen pakte het brons.

Bron: www.omropfryslan.nl