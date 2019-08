Flits van Snits ondanks pech 3e in Pijl van Emmen

Emmen- Bij het profcriterium de Pijl van Emmen, zondag 4 augustus, was ook en wedstrijd opgenomen voor ID renners. Deze groep renners rijden regelmatig wedstrijden en beschikken daarom ook over een licentie van de KNWU. Om het wielrennen voor mensen met een verstandelijke beperking te promoten werden ook rijders en rijdsters toegelaten die geen wedstrijdervaring hebben. Deze groep van 13 renners(sters) reden op driewielers, stadstandems en solofietsen en werden daarbij door evenzoveel begeleiders op de fiets begeleid. Tezamen met de ID renners kwamen er in totaal een kleine 40 aan de start. De Flits van Snits, Leon Brinksma met ditmaal Siemen Zeldenrust als piloot werd bij de start gehinderd door dat het voorwiel van een andere rijder in zijn achterwiel zat gehaakt. Gevolg: de Flits van Snits ging als een der laatsten van start en had alle driewielers, stadstandems enzovoorts voor zich op het, op plaatsen, erg smalle parcours.

Veel remmen was dus noodzaak. In de eerste scherpe bocht richting tunnel vloog ook nog eens de ketting van de fiets. Nog voor er een ronde was gefietst had de Flits van Snits al bijna 2 minuten achterstand op de kopgroep met daarin natuurlijk Joannathan Duijnkerke en Davy Mertens. Leon en Siemen wachtte dus een inhaalwedstrijd. In de 12 resterende rondes van 2,2 km werd door hun met een gemiddelde van 41.15 km/uur gereden met uitschieters van boven 43 km/uur gemiddeld. De beloning voor deze inhaal race bleef niet uit want in de voorlaatste ronde wisten zij bij de 2 koplopers Joannathan Duinkerke en Davy Mertens aan te sluiten. In de laatste ronde kwam het aan op de sprint.

Omdat de inhaalrace heel veel kracht had gekost had de Fryske tandem geen antwoord meer op de sprint van Joannathan en Davy. Ondanks de pech, maar dankzij het doorzettingsvermogen toch een zeer verdiende 3e plaats met een achterstand van 3 seconden op de winnaar Joannathan Duinkerke. Na afloop complimenteerde oud prof wielrenner Hennie Kuiper het Fryske tandemteam met hun prestatie. Hij had veel lovende woorden over de technische manier van rijden. Met name van het bochtenwerk was hij onder de indruk maar ook het doorzettingsvermogen kon op bewondering van de oud-prof rekenen.