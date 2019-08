Koos Nederhoed VAR in Sint Petersburg bij OKT

IJlst- Koos Nederhoed is door de internationale volleybalbond FIVB aangewezen als video assistent referee (VAR) tijdens het Olympische Kwalificatie Toernooi komende vrijdag in Sint Petersburg. De IJlster reist op woensdag af en bivakkeert een week in Rusland.Hier spelen de mannen van Rusland,Iran, Mexico en Cuba voor een plaats op de Olympische Spelen in 2020 in Tokyo.

Het is voor Koos Nederhoed in korte tijd zijn vijfde aanwijzing van de FIVB. In mei en juni was hij actief tijdens de VNL in Argentinië, Amerika, Italië en Bulgarije waar hij in Mendoza, Lincoln, Milaan en Plovdiv de regie voerde over het challenge-systeem.

De docent aan de ROC Friese Poort bij de afdeling Handel en Ondernemen is zeer content met zijn vijfde aanwijzing in een kort tijdsbestek. “ Ik ben erg blij dat ik nu ook bij het OKT wordt ingezet als VAR-scheidsrechter. Het is belangrijk dat wij als land betrokken blijven op het hoogste level en ik daar aanwezig mag zijn”, aldus de in december gestopte actieve scheidsrechter op internationaal niveau.