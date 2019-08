Volleybalvrouwen winnen tweede olympische kwalificatiewedstrijd van Kenia

Sneek – De Nederlandse volleybalvrouwen hebben zaterdag op het olympisch kwalificatietoernooi ook hun tweede wedstrijd gewonnen. In Italië werd Kenia eenvoudig met 3-0 aan de kant gezet. Bij Nederland doet Marrit Jasper als enige Friezin mee aan het toernooi.

Vooraf werd niet verwacht dat het Keniaanse team het de Nederlandse volleybalsters lastig zou maken en dat bleek in de wedstrij ook. De eerste set werd met 25-17 gewonnen, de tweede met 25-10. In de laatste set zette coach Jamie Morrison veel andere spelers in het veld, waaronder Marrit Jasper. De derde set werd ook overtuigend met 25-10 gewonnen.

Het kwalificatietoernooi bestaat uit drie wedstrijden. De nummer één plaatst zich voor de Olympische Spelen in Tokyo in 2020. De eerste wedstrijd won Nederland met 3-0 van België. Zondag staat de laatste en beslissende wedstrijd tegen Italië op het programma.

Bron: www.omropfryslan.nl