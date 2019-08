Spanning en schansrecords bij FK fierljeppen voor jeugd

IJlst – Het Fries kampioenschap fierljeppen voor de jeugd leverde fierljepferiening Drylts, dat voor de zevende keer de organisatie in handen had, twee titels en een tweede en derde plaats op. Bovendien werden er ook nog eens twee schansrecords verbroken.

De grootste spanning zat in de wedstrijd bij de jongens tot en met 12 jaar. Op voorhand streden Timo van der Knaap (IJlst) en Riemer Zijlstra in die categorie met Mads Tolsma (Winsum) en Sietse Lefferts (Buitenpost) om drie plekjes in de finale. Met afstanden boven de 10 meter legden de talenten elkaar in de voorronde al het vuur aan de schenen. Toen de rookwolken optrokken, bleek Lefferts (toch de klassementsleider in de reguliere competitie) het kind van de rekening.

In de finaleronde ging Timo van der Knaap bij zijn eerste sprong nat en kon daardoor Tolsma nog niet van de eerste plaats verdrijven (de Winsumer nam een 10.36 mee uit de voorronde), maar bij zijn tweede poging overtrof Van der Knaap zichzelf en Tolsma, met 10.66, wat ook een persoonlijk record op de kleine schans was voor de IJlster. Riemer Zijlstra beet zich vervolgens stuk op die afstand, waarna Timo met trillende handen de slotpoging van Tolsma moest bekijken. In zijn allerlaatste sprong presteerde de Winsumer maximaal: 11.02. Daarmee pakte hij de titel en evenaarde hij het schansrecord.

Van der Knaap kon door die topprestatie van zijn concurrent vrede hebben met plaats twee. ,,Ik heb zelf goed gesprongen, daar lag het niet aan. Alleen viel het dit keer Mads’ kant op.” Gezien de stevige concurrentie was Van der Knaap al blij dat hij überhaupt in de finale stond. ,,Top-3 is sowieso al mooi. En dat Riemer de finale haalde was ook tof. Toch mooi voor onze vereniging.”

Op 24 augustus wacht in It Heidenskip het NK. Daar zal de strijd waarschijnlijk weer tussen dezelfde jongens gaan, verwacht Van der Knaap. ,,Hier zit toch meer concurrentie dan in Holland.”

Bij de meisjes tot en met 12 jaar was er wel succes voor de thuisclub. Nadat Berber Haanstra (It Heidenskip) met 9.00 de 8.86 van Hylkje Hoekstra verbeterde, kwam Hoekstra ijzersterk terug en zette 9.67 neer. Dat betekende dat Haanstra in de finale een pr moest springen, maar dat bleek onhaalbaar, waardoor Hylkje Hoekstra op haar eigens schans de titel pakte. Het zilver was voor Haanstra, Emma Klijn Velderman won brons.

Bij de meisjes tot en met 10 jaar deed Viënne van der Knaap hetzelfde, maar dan met overmacht. Haar 8.91 in haar tweede poging betekende een schansrecord en ze zette de concurrentie daarmee voor een onoverbrugbare opdracht. Viënne van der Knaap probeerde daarna ook de 9 meter-grens nog te doorbreken, maar daar slaagde ze niet in. Na zus Lisse en broer Timo is Viënne de derde van het gezin die zich een jaar lang Fries kampioen mag noemen. Heidenskipsters Nynke Klijn Velderman en Nynke Kampen werden tweede en derde.

Reinder Haanstra (It Heidenskip) veroverde met 8.92 de titel bij de jongens tot en met 10 jaar. Hij troefde Daan Postma (Burgum) en Jorrit Bouwstra (Winsum) af.