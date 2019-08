Nyck de Vries tweede in hoofdrace en blijft leider in Formule 2

Mogyoród – Nyck de Vries is zaterdag tweede geworden in de hoofdrace van de Formule 2 in Hongarije. De winst op de Hungaroring ging naar zijn concurrent in de WK-stand Nicholas Latifi.

Nyck startte van pole position. Dat levert hem naast de 18 punten voor de tweede plek nog 4 bonuspunten op. De zege van de Canadees doet de Vries nauwelijks pijn in het klassement. De Vries gaat, met na Hongarije nog vier raceweekeinden te gaan, comfortabel aan de leiding in het wereldkampioenschap: 192 om 164 punten.

Zondag staat ook de sprintrace in de Formule 2 op het programma, waar De Vries door de omgekeerde startvolgorde van de top acht op de zevende plaats begint.

De Formule 2 heeft daarna nog vier raceweekenden voor de boeg waarin De Vries zijn leiding in het klassement verdedigt. Dat zijn de Grands Prix in België, Italië, Rusland en Abu Dhabi.