Flits van Snits prolongeert NK titel tijdrijden

Lieveren – Na op eerste Pinksterdag zijn NK titel op de weg samen met zijn piloot Siemen Zeldenrust te hebben geprolongeerd werden donderdag 1 augustus de NK tijdritwedstrijden verreden in het Drentse Lieveren. Dit in de ambiance van de European Junior Cycling Tour 2019

Leon Brinksma kwam daar uit in de klasse tandemwielrennen onderdeel van ID cycling. Ondanks dat er eerder werd gestart in verband met de te verwachten regen en harde wind viel er kort voor de start nog een regenbui waardoor het 13 km lange, deels met klinkers geplaveide, parcours op sommige plekken toch tot voorzichtigheid maande. Samen met Fabian de Wolf die deze keer Leon’s piloot was ging de Fryske tandem evenwel zonder angst als eerste van start. Dat zij daarbij als eersten een tijd moesten stellen deerde hen niet. De tijd die zij noteerden 19.43.89 (gem.39.531 km/uur) bleek al snel voor de rest die volgden een niet te kloppen tijd. De tweede tandem eindigde op 1 min 54 en de snelste solorijder Joannathan Duinkerke op 45 sec.