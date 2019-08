De Vliegende Bal is uitgebreid met twee padelbanen

Sneek – Eind juli zijn, onder toeziend oog van 40 leden, de twee nieuwe padelbanen op de Vliegende Bal geopend. Onder leiding van Jelle de Roos en Ruud Hes deden 24 leden mee aan de padel clinics die ter ere van de opening waren georganiseerd.

Padel is de snelst groeiende racketsport van Europa. Het is een combinatie van squash en tennis en wordt gespeeld op kunstgrasbanen in een glazenkooi. Het spel lijkt op tennis, maar het entreeniveau is lager, doordat het makkelijker is. Het veld is kleiner, de rackets zijn groter en de wanden doen mee.

Voor geïnteresseerden en liefhebbers zijn er tijdens het Figuura Open Sneekweektoernooi t/m 4 augustus, gratis Padel clinics en demonstratie wedstrijden voor 250 deelnemers.