Zwemvierdaagse Sneek

Sneek- Dit jaar vindt de zwem4daagse in Sneek plaats van 30 september t/m 4 oktober 2019, in zwembad It Rak in Sneek. Dit jaar wordt de zwem4daagse wederom georganiseerd door zwemvereniging Neptunia ’24 uit Sneek. De zwem4daagse zal dit jaar voor de 42ste keer worden gehouden.

Iedereen is welkom, jong en oud, lid of geen lid. Enige voorwaarde om mee te doen is te kunnen zwemmen.

We zullen dit jaar starten met het zwemmen in circuitvorm om 18:30uur.

Dit houdt in dat er een aangegeven route wordt gezwommen. Vanaf groep 4 wordt er op de “gebruikelijke” manier gezwommen.

Groepsindeling:

Groep 1: 18:30uur – 19:00uur (circuitvorm)

Groep 2: 19:00uur – 19:30uur (circuitvorm)

Groep 3: 19:30uur – 20:00uur (circuitvorm)

Groep 4: 20:00uur – 20:30uur (banen zwemmen)

Vrijdag is een inhaaldag. Dan kan er alleen gezwommen worden tussen 18.30 en 19.30 uur.

Kosten €8,00 per persoon, (exclusief €0,30 transactiekosten)

Inschrijven voor de zwem4daagse is mogelijk via de website:

www.neptunia24.zwem4daagse.nl of klik hier

Op de eerste twee avonden van de zwem4daagse (30 september & 1 oktober) is het ook mogelijk om een kaartje bij de deur te kopen. De kosten zijn dan €9,00. Pinnen is hier niet mogelijk.

Organisatie zwem4daagse Sneek.