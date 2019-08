Bergsma, Hiemstra en Wassenaar winnen 166e PC in Franeker

Franeker- Marten Bergsma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar hebben woensdagavond de 166e editie van de PC gewonnen. Op het Sjûkelân in Franeker waren zij in de finale eenvoudig met 5-2 6-4 te sterk voor de favorieten Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra. Het is voor Bergsma de eerste keer dat hij de PC wint.

Bergsma en de zijnen wonnen eerder eenvoudig in de halve finale. Zij wonnen met 5-1 6-6 van Menno van Zwieten, Kees van der Schoot en Erwin Zijlstra. Ook de partij daarvoor in de tweede omloop was gauw klaar: het werd 5-2 6-0 tegen Johannes van der Veen, Sip Jaap Bos en Tsjerk Elsinga.

In de eerste partij had het partuur van Bergsma het in eerste instantie nog lastig, met 5-3 6-2 tegen Johan Diertens, Kevin Jordi Hiemstra en Lennart Adema.

Foto Henk van der Veer

Bron: www.omropfryslân.nl