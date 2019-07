Indeling districtsbeker noord 2019-2020

Sneek- Nadat de KNVB een kleine twee weken geleden al de poule-indeling van Sneek Wit Zwart en LSC 1890 de wijde wereld instuurde en daarbij liet weten dat die beide clubs bij elkaar en bij Kleine Sluis en Nijland waren ingedeeld, heeft de voetbalbond nu ook de indeling voor de poulefase van de districtsbeker noord voor Sneek Wit Zwart ZM, Waterpoort Boys en LSC 1890 bekend gemaakt.

Voor Sneek Wit Zwart ZM dat naar de derde klasse promoveerde, staan daarin louter (streek)derby’s op het programma, want de formatie van trainer Niels Boot treft namelijk het eveneens gepromoveerde HJSC (vierde klasse), vijfdeklasser IJVC en de reserves van ONS Sneek (foto), die vorig seizoen ten koste van HZVV de beker bij de reserveteams wisten te veroveren.

Vierdeklasser Waterpoort Boys treft daarentegen met clubs uit Heerenveen en de kop van Overijssel opponenten van buiten de regio. Met Heerenveen en Steenwijker Boys ontmoet de Wéé Péé Béé twee clubs die in competitieverband op een lager niveau acteren, terwijl men met Heerenveense Boys één voor de kiezen krijgt, die een klasse hoger uitkomt en in ieder geval op papier hoger moet worden ingeschat.

In de poulefase van de beker stuit Black Boys op vijfdeklasser Blauwhuis en op Oosterlittens dat vorig seizoen evenals de Zwartjes in de vierde klasse A acteerde en dat via de nacompetitie promotie naar de derde klasse afdwong. De “Dritte im Bunde” is RKO uit Rutten dat komend seizoen op hetzelfde niveau als de Snekers uitkomt en eerder al een aantal keren in de competitie de degens met de “All Blacks” kruiste.

De wedstrijden in de poulefase worden in beginsel in de weekeinden van 31 augustus en 1 september, 7 en 8 september en 14 en 15 september a.s. afgewerkt. Het definitieve wedstrijdschema voor zowel de poule van Sneek Wit Zwart ZM, Waterpoort Boys als Black Boys als voor de andere poules is inmiddels ook al bekend gemaakt.

Bron: https://pengel.weebly.com