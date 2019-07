Brecht Piersma en Desy Poiesz naar 8 landen toernooi in België

Vilvoorde – Brecht Piersma (Sneek) en Desy Poiesz (Vegelinsoord) beiden 16 jaar mogen komend weekend uitkomen voor Nederland bij het WEVZA beachvolleybaltoernooi in België. De meiden die voorheen bij Beachvolleybalvereniging Sneek trainden maar nu in Den Haag bij Jeugd Oranje en in Utrecht bij Irene Beach hun trainingsuren doorbrengen vormen al een aantal jaar een team en hebben dit seizoen meerdere malen mogen uitkomen als jongste deelnemers in de Eredivisie op het allerhoogste landelijke niveau. Vorig weekend wist het 2-tal Nederlands kampioen te worden in hun leeftijdscategorie. Het succesvolle beachvolleybalseizoen zullen ze 23 augustus afsluiten met het Nederlands Kampioenschap voor senioren in Scheveningen. Daarna gaat ook het zaalseizoen weer beginnen bij VC Bolsward.