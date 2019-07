Colico – Angela Brandsma uit Sneek is vrijdag in het Italiaanse Colico wereldkampioen geworden in de Vaurien-klasse. Op het Comomeer won ze met haar Spaanse teamgenote Laura Llopiz.

De zilveren medaille was voor Femke Yntema en Keeti Neijman, ook uit Sneek. Bij de mannen eindigden Timo Gruis uit Leeuwarden en Jan Yntema uit Sneek op de zevende plaats. Zij waren daarmee het beste Nederlandse team.

Bron: www.omropfryslan.nl