Gerard Plantinga nieuwe hoofdtrainer KV De Waterpoort

Sneek- Gerard Plantinga maakt met ingang van het seizoen 2019-2020 de stap naar het hoofdtrainerschap bij korfbalvereniging De Waterpoort in Sneek.

De 46-jarige Plantinga trainde de afgelopen 26 jaar diverse teams bij KV Heerenveen en maakte twee jaar geleden de stap naar De Waterpoort. Hier was hij twee jaar lang trainer van het tweede en nu denkt Plantinga klaar te zijn voor het hoofdtrainerschap. ‘Ik wil uitvinden waar mijn plafond ligt en zowel de selectie als mezelf ontwikkelen. Daarbij ligt de focus op het beter maken van de jonge spelersgroep binnen een plezierig sportklimaat Martijn Barendsen, die namens het bestuur van de vereniging de technische zaken in portefeuille heeft, beaamt de doelstelling.

‘Ten opzichte van vorig seizoen hebben we wat ervaring ingeleverd. Dus het is zaak om het aanwezige talent van de jonge spelers dusdanig te ontwikkelen dat ze mee kunnen komen. Gerard is daarbij de juiste man op de juiste plek. Hij kent de groep en kan voortborduren op de ingeslagen weg. Daarnaast zal Jan Piepers, onze nieuw aangestelde jeugdcoördinator en ervaren korfbaldier, een ondersteunende rol vervullen.’

Plantinga volgt Nico Kraan op, die komend seizoen onder contract staat bij Quick’21 / Vlug & Vaardig.

Op de foto: Voorzitter Harco Zwaan (links) en hoofdtrainer Gerard Plantinga