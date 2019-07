Galama verstevigt zijn positie als klassementsleider bij het fierljeppen  

IJlst- In IJlst werd woensdag de zestiende competitiewedstrijd gehouden van het fierljeppen. Bij de topklasse van de senioren eindigde Ysbrand Galama uit Workum als de nummer één, met een afstand van 20.30 meter. Hij verstevigt daarmee zijn positie als leider van het klassement. Nummer twee werd Bobby Zwaagman uit IJlst met 19.55 meter en nummer drie Rutger Piersma van It Heidenskip met 19.39.

Bij de vrouwen werd Marrit van der Wal uit It Heidenskip eerste met een sprong van 15.73 meter. Marije Reitsma uit IJlst sprong 14.25 meter en Sigrid Bokma uit Hindeloopen 14.02 meter. Zij werden tweede en derde.

Bij de junioren presteerde Jesper Demmer uit Workum het best met 17.31 meter, bij de jongens Rutger Haanstra uit It Heidenskip met 17.61 meter en bij de meisjes Pytrix Westra uit Bergum met 15.04 meter. Voor Westra was dit een persoonlijk record.

Foto archief GS van Simon Pier Smit

Bron: www.omropfryslan.nl