Arriva zet vier speciale buslijnen in van en naar de PC in Franeker

Franeker- Op 31 juli naar de PC in Franeker? Reis met de bus. Arriva rijdt met vier speciale buslijnen vanuit verschillende dorpen van en naar Franeker. Afhankelijk van de woon- en/of opstapplaats kunnen reizigers vooraf een retourticket kopen voor 5 euro, 7 euro of 9 euro. Zo reizen bezoekers vanuit hun dorp gemakkelijk van en naar de PC.

Ticket betalen met PIN

Reizen met OV-chipkaart en betalen met contant geld is in deze bussen niet mogelijk. Reizigers kunnen vooraf online een retourticket kopen via www.arriva.nl/pcfraneker of in de bus bij de chauffeur. Het is alleen mogelijk om bij de chauffeur te betalen met PIN.

Het retourticket PC Franeker 2019 is geldig op 31 juli op de lijnen:

Lijn 891: Cornjum-Franeker

Lijn 892: Holwerd-Franeker

Lijn 893: Warten-Franeker

Lijn 894: Akkrum-Franeker

Gemakkelijk en snel reizen

Bestellen van een e-ticket kan gemakkelijk vooraf. De prijs van het retourticket is afhankelijk van de opstapplaats. Alle opstapplaatsen, tickets en de dienstregeling staan vermeld op www.arriva.nl/pcfraneker.