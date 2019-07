Vrijdag kaatsen de junioren om auto’s

Franeker- Vrijdag is het zover: Voor het eerst in de historie van het kaatsen, zal er gestreden worden om auto’s. De door de PC en KNKB opgezette nieuwe competitie voor junioren beleeft vrijdag zijn eerste finale op het Sjûkelân in Franeker.

In de afgelopen maanden zijn er zes wedstrijden gekaatst door de junioren.

Na iedere wedstrijd werd er een klassement opgemaakt en de 12 beste kaatsers van dat klassement binden vrijdag de strijd aan om de auto’s.

De junioren competitie is opgezet om het kaatsen van nieuwe impulsen te voorzien.

Met name in de junioren categorie (17-22 jaar) haakten veel kaatsers om diverse redenen af.

Met de opzet van de nieuwe competitie en het beschikbaar stellen van spectaculaire prijzen hopen PC en KNKB dat veel jonge kaatsers de sport nu wel trouw blijven. Het eerste echte seizoen van de junioren competitie is een succes geweest. 69 kaatsers hebben deelgenomen aan de strijd om plaatsing voor de finale.

De competitie zal volgend jaar een vervolg krijgen, waarbij het de bedoeling is dat de competitie uitgebreid wordt met categorie dames-junioren. Of er dan opnieuw om auto’s zal worden gekaatst is nog niet bekend, maar de intentie is er om ook voor de volgende junioren competitie grote prijzen beschikbaar te stellen.

Met de grotere deelname aan de junioren competitie beogen PC en KNKB en de aan de competitie verbonden sponsor FGD-Lease dat talenten in de toekomst op goede wijze zullen doorstromen naar de hoofdklasse.